Шмыгаль анонсировал новые услуги на портале "Дія"

"В начале апреля совместно с Минцифры мы запустили единый государственный вебпортал публичных услуг "Дія", на котором уже доступны первые социально важные онлайн услуги для граждан и ряд приоритетных услуг для бизнеса. Мы взяли за основу лучшие мировые практики, сплотили государственные услуги для населения и бизнеса вокруг жизненных ситуаций. Каждая из категорий имеет подкатегории, в которых можно получить онлайн услугу", - рассказал Денис Шмыгаль.

Он отметил, что так в категории "Семья" содержатся услуги по оформлению помощи при рождении ребенка, ежемесячное возмещение услуг по уходу за ребенком до 3 лет и другие. А в категории "Безопасность и правопорядок" можно оформить справку об отсутствии судимости, посмотреть карту пропускных пунктов или подать иск в суд.

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"В ближайшее время на портале появятся оптимизированные услуги по прописке ребенка онлайн, услуги в сфере строительства, социальной защиты, регистрации юридических лиц. Также граждане могут проверить имеющуюся информацию о себе из пяти государственных реестров. То есть, фактически, каждый из нас может посмотреть, а что о нас знает, как нас видит государство", - отметил Денис Шмыгаль.

Он отметил, что на портале реализован ряд услуг и для бизнеса в частности, потому что сегодня бизнес требует особого внимания. Так, с помощью портала можно начать бизнес, оформить лицензии и разрешения или получить выписки из реестров.

"В целом на портале пока реализовано 27 публичных услуг онлайн. В течение этого года в онлайн будет переведено 50 приоритетных услуг, отвечающих 80% всех обращений граждан Украины", - добавил Денис Шмыгаль.

Напомним, единый портал государственных услуг анонсировали еще в ноябре 2019 года.

В частности, в апреле на нем появились услуги для ФЛП.