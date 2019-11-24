Федоров анонсував єдиний портал державних послуг
Київ • УНН
КИЇВ. 24 листопада. УНН. За три-п’ять років всі послуги в Україні будуть на єдиному сайті. Про це заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в інтерв’ю Радіо Свобода, предає УНН.
"Ми не будемо туди відразу всі послуги, які до цього були створені, які якось криво працюють, додавати. Ми будемо тільки на портал додавати нові послуги, які ми відцифровуємо, де ми міняємо дизайн, де ми міняємо логіку отримання послуг. Тобто на початку буде декілька послуг, але кожного місяця вони будуть додаватися. І ми сподіваємося, що за 3-5 років всі послуги в державі будуть відцифровані і будуть на єдиному порталі", – сказав Федоров.
Він розповів, що на першому етапі планують відцифрувати всі документи, включно з водійськими правами, техпаспортом та паспортом громадянина.
"Що стосується порталу? На порталі ми будемо запускати перші послуги – це відкриття ФОП, це відкриття ТОВ, це допомога при народженні і "Є-Малятко". Це будуть перші послуги", – зазначив міністр.
За його словами, внутрішнє завдання влади – вийти на відцифрування і запуск чотирьох послуг на місяць, починаючи з весни.
"Тобто ми хочемо змінити мислення наших людей, ми хочемо зробити так, щоб через рік всі не думали про пластик, а могли спокійно пересуватися країною, маючи просто смартфон. Я думаю, що на початку наступного року ми вже запустимо паспорт в електронному форматі, де буде можливість отримати якісь послуги вже по паспорту, який є вже в тебе у смартфоні", – заявив Федоров.
Нагадаємо, за словами Михайла Федорова, через рік українці зможуть пересуватись країною без паспорта, маючи цифровий паспорт в додатку "Дія".