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Украинцы будут проходить самоизоляцию через приложение "Дия"

Украинцы будут проходить самоизоляцию через приложение "Дия"

Киев  •  УНН

 • 19124 просмотра

КИЕВ. 24 апреля. УНН. Украинцы, которые возвращаются домой из-за границы, должны будут пройти самоизоляцию с использованием мобильного приложения "Дия", которое было недавно запущено. Об этом шла речь на традиционном совещании по вопросам предотвращения распространения эпидемии COVID-19 под председательством Президента Владимира Зеленского, передает УНН.

"Благодаря приложению "Дия" мы облегчим процесс изоляции для украинцев. Нашим полицейским и врачам тоже будет легче контролировать людей, приехавших из-за рубежа. Мы понимаем, что людям комфортнее находиться дома, чем в обсервации. И это яркий пример того, как "Государство в смартфоне" осовременивает Украину", - отметил Зеленский.

Так, приложение "Дия" позволит отбывать две недели самоизоляции дома. Для этого необходимо подтвердить свои геоданные, когда приходит сообщение и сделать фото своего лица.

Отмечается, что эта информация автоматически сверяется с тем фото и локацией, что добавлялись при установке приложения.

Также, в приложении есть "горячая кнопка вызова", в то время, как следующие функции будут предусматривать (если приложение будет эффективно) возможности заказа доставки продуктов и лекарств на дом.

"Я вижу в этом инструменте, в первую очередь, возможность мониторить ситуацию, собирать статистику, данные для принятия управленческих решений правительством", - отметил вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Именно поэтому у граждан, возвращающихся в Украину, будут проверять наличие установленного приложения "Дия" в смартфоне.

Сообщается, что новация также поможет разработать безопасный план перевозки лиц, оказавшихся за рубежом в затруднительном положении.

Также министр инфраструктуры Владислав Криклий отметил, что только 10-15% лиц, путешествующих за границу, не имеют смартфонов. Эти люди будут проходить обсервацию в классическом формате - то есть проживать в подготовленных государством помещениях.

Однако ранее Федоров отмечал, что для людей, путешествующих без смартфонов сформируют колл-центр, в котором и будут интересоваться состоянием их здоровья.

Напомним, что до конца года на портале "Дия" появится 50 электронных услуг.

Украинские Национальные Новости

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