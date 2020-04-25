У Тернополі чоловік, який повернувся з-за кордону - вчинив самогубство, перебуваючи на обсервації

КИЇВ. 25 квітня. УНН. Мешканець Тернополя, який в середині квітня повернувся з Польщі, потрапив на обсервацію в міську лікарню, де вчора вчинив самогубство. Про це повідомляє УНН з посиланням на Тернопільський міський штаб для боротьби з коронавірусом.