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У Тернополі чоловік, який повернувся з-за кордону - вчинив самогубство, перебуваючи на обсервації

У Тернополі чоловік, який повернувся з-за кордону - вчинив самогубство, перебуваючи на обсервації

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 квітня. УНН. Мешканець Тернополя, який в середині квітня повернувся з Польщі, потрапив на обсервацію в міську лікарню, де вчора вчинив самогубство. Про це повідомляє УНН з посиланням на Тернопільський міський штаб для боротьби з коронавірусом.

“Тернополянин 14 квітня повернувся з Польщі. Протягом двох років він майже весь час жив за кордоном. 20 квітня потрапив на обсервацію у міську лікарню № 3. Симптомів коронавірусу у чоловіка не було, тричі на день він вимірював температуру тіла, не скаржився на самопочуття”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що чоловікові 39 років, одружений, виховував 4 дітей. Також підкреслюється, що під час обсервації йому ніхто не приносив у лікарню передач, натомість чоловік тричі на день отримував лікарняне харчування. У палаті, в якій він жив сам, був індивідуальний санвузол і балкон.

“Ввечері, 24 квітня, чоловік зачинився у палаті. На вечірньому обході медики не змогли відчинити двері, тому викликали поліцію. У палаті виявили людину без ознак життя. Він покінчив життя самогубством. Причину самогубства встановить слідство”, - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, що на Тернопільщині підтвердили ще 33 випадки захворювання на COVID-19.

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