У Тернополі чоловік, який повернувся з-за кордону - вчинив самогубство, перебуваючи на обсервації
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. Мешканець Тернополя, який в середині квітня повернувся з Польщі, потрапив на обсервацію в міську лікарню, де вчора вчинив самогубство. Про це повідомляє УНН з посиланням на Тернопільський міський штаб для боротьби з коронавірусом.
“Тернополянин 14 квітня повернувся з Польщі. Протягом двох років він майже весь час жив за кордоном. 20 квітня потрапив на обсервацію у міську лікарню № 3. Симптомів коронавірусу у чоловіка не було, тричі на день він вимірював температуру тіла, не скаржився на самопочуття”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що чоловікові 39 років, одружений, виховував 4 дітей. Також підкреслюється, що під час обсервації йому ніхто не приносив у лікарню передач, натомість чоловік тричі на день отримував лікарняне харчування. У палаті, в якій він жив сам, був індивідуальний санвузол і балкон.
“Ввечері, 24 квітня, чоловік зачинився у палаті. На вечірньому обході медики не змогли відчинити двері, тому викликали поліцію. У палаті виявили людину без ознак життя. Він покінчив життя самогубством. Причину самогубства встановить слідство”, - сказано у повідомленні.
Нагадаємо, що на Тернопільщині підтвердили ще 33 випадки захворювання на COVID-19.