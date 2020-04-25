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В Тернополе мужчина, вернувшийся из-за границы - совершил самоубийство, находясь на обсервации

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КИЕВ. 25 апреля. УНН. Житель Тернополя, который в середине апреля вернулся из Польши, попал на обсервацию в городскую больницу, где вчера совершил самоубийство. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Тернопольский городской штаб по борьбе с коронавирусом.

“Тернополянин 14 апреля вернулся из Польши. В течение двух лет он почти все время жил за границей. 20 апреля попал на обсервацию в городскую больницу № 3. Симптомов коронавируса у мужчины не было, три раза в день он измерял температуру тела, не жаловался на самочувствие”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что мужчине 39 лет, женат, воспитывал 4 детей. Также подчеркивается, что во время обсервации ему никто не приносил в больницу передач, зато человек трижды в день получал больничное питание. В палате, в которой он жил сам, был индивидуальный санузел и балкон.

“Вечером, 24 апреля, мужчина заперся в палате. На вечернем обходе медики не смогли открыть дверь, поэтому вызвали полицию. В палате обнаружили мужчину без признаков жизни. Он покончил жизнь самоубийством. Причину самоубийства установит следствие”, — говорится в сообщении.

Напомним, что в Тернопольской области подтвердили еще 33 случая заболевания COVID-19.

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