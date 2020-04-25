В Тернополе мужчина, вернувшийся из-за границы - совершил самоубийство, находясь на обсервации

КИЕВ. 25 апреля. УНН. Житель Тернополя, который в середине апреля вернулся из Польши, попал на обсервацию в городскую больницу, где вчера совершил самоубийство. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Тернопольский городской штаб по борьбе с коронавирусом.