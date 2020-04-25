На Тернопільщині підтвердили ще 33 випадки захворювання на COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. У Тернопільській області зареєстрували 565 випадків коронавірусу. За добу додалося ще 33 хворих. Про це повідомили в міському штабі для боротьби з коронавірусом, передає УНН.
“Станом на 25 квітня 2020 року в Тернопільській області за результатами досліджень методом ПЛР — у 565 випадках діагноз лабораторно підтверджений (529 випадків — дорослі, 36 випадків — діти), з них 8 летальних.
Видужало 55 осіб (м. Тернопіль — 5, Козівський район — 2, Тернопільський район — 1, Кременецький район — 3, Зборівський район — 1, Бережанський район — 1, Монастириський район — 37, Заліщицький район — 5)”, — йдеться у повідомленні.
Так, за попередню добу офіційно підтверджено 33 випадки зараження вірусом COVID-19. Географія поширення нових випадків таке:
м. Тернопіль (4 особи).
Збаразький район (4 особи):
• смт. Вишнівець — 1
• с. Раковець — 3
Тернопільський район (1 особа):
• смт. Великі Бірки — 1
Заліщицький район (8 осіб):
• м. Заліщики — 4
• с. Касперівці — 1
• с. Поділля — 1
• с. Мишків — 1
• с. Нагоряни — 1
Монастириський район (4 особи):
• м. Монастириська — 2
• с. Добриводи — 1
• с. Велеснів — 1
Кременецький район (3 особи):
• м. Почаїв — 1
• с. Града — 2
Чортківський район (9 осіб):
• м. Чортків — 5
• с. Горішня Вигнанка — 1
• с. Ромашівка — 3
Раніше УНН писав, що на Тернопільщині коронавірус підтверджено у 32 дітей, а станом на сьогодні — в 36.