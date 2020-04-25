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На Тернопільщині підтвердили ще 33 випадки захворювання на COVID-19

На Тернопільщині підтвердили ще 33 випадки захворювання на COVID-19

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 квітня. УНН. У Тернопільській області зареєстрували 565 випадків коронавірусу. За добу додалося ще 33 хворих. Про це повідомили в міському штабі для боротьби з коронавірусом, передає УНН.

“Станом на 25 квітня 2020 року в Тернопільській області за результатами досліджень методом ПЛР — у 565 випадках діагноз лабораторно підтверджений (529 випадків — дорослі, 36 випадків — діти), з них 8 летальних.

Видужало 55 осіб (м. Тернопіль — 5, Козівський район — 2, Тернопільський район — 1, Кременецький район — 3, Зборівський район — 1, Бережанський район — 1, Монастириський район — 37, Заліщицький район — 5)”, — йдеться у повідомленні.

Так, за попередню добу офіційно підтверджено 33 випадки зараження вірусом COVID-19. Географія поширення нових випадків таке:

м. Тернопіль (4 особи).

Збаразький район (4 особи):
• смт. Вишнівець — 1
• с. Раковець — 3

Тернопільський район (1 особа):
• смт. Великі Бірки — 1

Заліщицький район (8 осіб):
• м. Заліщики — 4
• с. Касперівці — 1
• с. Поділля — 1
• с. Мишків — 1
• с. Нагоряни — 1

Монастириський район (4 особи):
• м. Монастириська — 2
• с. Добриводи — 1
• с. Велеснів — 1

Кременецький район (3 особи):
• м. Почаїв — 1
• с. Града — 2

Чортківський район (9 осіб):
• м. Чортків — 5
• с. Горішня Вигнанка — 1
• с. Ромашівка — 3

Раніше УНН писав, що на Тернопільщині коронавірус підтверджено у 32 дітей, а станом на сьогодні — в 36.

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