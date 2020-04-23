На Тернопільщині коронавірус підтверджено у 32 дітей
Київ • УНН
КИЇВ. 23 квітня. УНН. У Тернопільській області COVID-19 підтверджено у 499 осіб, серед них 32 дитини. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ДУ "Тернопільський ОЛЦ МОЗ України".
"Станом на 23 квітня 2020 року в Тернопільській області за результатами досліджень методом ПЛР – у 499 випадках діагноз лабораторно підтверджений (467 випадків - дорослі, 32 випадки - діти), з них 7 летальних", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що одужало 38 осіб (місто Тернопіль – 1, Козівський район – 1, Тернопільський район – 1, Кременецький район – 3, Зборівський район – 1, Бережанський район – 1, Монастириський район – 27, Заліщицький район – 3).
Також повідомляється, що за попередню добу офіційно підтверджено 28 випадків зараження вірусом COVID-19.
Географія поширення нових випадків:
• місто Тернопіль (1 особа).
Козівський район (1 особа):
• село Щепанів – 1
Теребовлянський район (1 особа):
• місто Теребовля – 1
Шумський район (13 осіб):
• місто Шумськ – 7
• село Обич – 1
• село Бірки – 2
• село Васьківці – 1
• село Великі Загайці – 1
• село Вілія – 1
Монастириський район (7 осіб):
• місто Монастириська – 5
• село Задарів – 1
• село Криниця – 1
Кременецький район (4 особи):
• місто Почаїв – 3
• село Старий Почаїв – 1
Підволочиський район (1 особа):
• село Галущинці – 1
Нагадаємо, в Україні на 9 годину 23 квітня зафіксовано 7 170 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 187 летальні.