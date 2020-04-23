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В Тернопольской области коронавирус подтвержден у 32 детей

В Тернопольской области коронавирус подтвержден у 32 детей

Киев  •  УНН

 • 18938 просмотра

КИЕВ. 23 апреля. УНН. В Тернопольской области COVID-19 подтвержден у 499 человек, среди них 32 ребенка. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГУ "Тернопольский ОЛЦ Минздрава Украины".

"По состоянию на 23 апреля 2020 года в Тернопольской области по результатам исследований методом ПЦР - в 499 случаях диагноз лабораторно подтвержден (467 случаев - взрослые, 32 случая - дети), из них 7 летальных", - говорится в сообщении.

Отмечается, что выздоровели 38 человек (город Тернополь - 1, Козовский район - 1, Тернопольский район - 1, Кременецкий район - 3, Зборовский район - 1, Бережанский район - 1, Монастыриский район - 27, Залещицкий район - 3).

Также сообщается, что за предыдущие сутки официально подтверждено 28 случаев заражения вирусом COVID-19.

География распространения новых случаев:

• город Тернополь (1 человек).

Козовский район (1 человек):
• село Щепанов - 1

Теребовлянский район (1 человек):
• город Теребовля - 1

Шумский район (13 человек):
• город Шумск - 7
• село Обич - 1
• село Борки - 2
• село Васьковцы - 1
• село Великие Загайцы - 1
• село Вилия - 1

Монастыриский район (7 человек):
• город Монастыриска - 5
• село Задаров - 1
• село Криница - 1

Кременецкий район (4 человека):
• город Почаев - 3
• село Старый Почаев - 1

Подволочиский район (1 человек):
• село Галущинцы - 1

Напомним, в Украине на 9 часов 23 апреля зафиксировано 7 170 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 187 летальных.

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