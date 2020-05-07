Туреччина допомогла евакуювати дев'ятьох громадян України з Аргентини
Київ • УНН
КИЇВ. 7 травня. УНН. При сприянні дипвідомств Туреччини дев'ять громадян України змогли евакуювати на батьківщину з Аргентини. Про це повідомив Надзвичайний та Повноважний Посол України в Туреччині Андрій Сибіга у своєму профілі в Facebook, передає УНН.
Він пояснив, що в Аргентині застряли громадяни України, яким потрібно було повернутись додому. “Прямого сполучення з Україною, на жаль, немає”, — пояснив посол.
У посольстві звернулись до МЗС Туреччини із проханням розглянути можливість допуску громадян України на спеціальний евакуаційний рейс турецьких авіаліній, що організовувався турецькою владою для своїх граждан, з Буенос Айрос до Анкари. “І в цьому випадку ми отримали позитивну відповідь, за що дуже вдячні”, — написав Сибіга.
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“Я це називаю справжнє стратегічне партнерство в дії, як і в багатьох інших важливих питаннях двостороннього порядку денного. Як результат, наші посольства в Аргентині підготували та погодили список 9 українців, які сьогодні вранці вилетіли до Туреччини”, — додав посол.
Пізніше стало відомо, що рейс “Турецьких авіаліній” прибув не в Анкару, а до Стамбулу. “Відповідно наше Генконсультво у Стамбулі отримало вказівки забезпечити зустріч та подальший транзит через Мінськ громадян України на Батьківщину”, — додав Сибіга.
Наприкінці травня в уряді опублікували перелік спецрейсів для евакуації українців.