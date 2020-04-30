Штрафи і заборона на в'їзд в ЄС українцям: МЗС повідомило про справжню ситуацію у Фінляндії

“В частині запиту щодо ситуації з громадянами України, які перебувають на території Фінляндії інформуємо про таке: 30.03.2020 Європейською Комісією видано Рекомендації щодо застосування державами-членами ЄС тимчасових обмежень щодо необов’язкових подорожей до ЄС та спрощення порядку організації транзитних домовленостей для репатріації громадян ЄС, а також імплементації візової політики”, — повідомив дипломат.

З його слів, відповідно до пункту 4 документу, державам-членам ЄС рекомендовано розглядати можливість продовження строку дозволеного перебування громадян третіх держав, які не мають змоги залишити територію ЄС у зв’язку з обмеженнями, у тому числі оформлення їм довгострокових віз та дозволів на проживання, а також утриматися від застосування до них адміністративних або штрафних санкцій та не враховувати перевищення строку перебування в ЄС у зв’язку з протиепідемічними заходами при розгляді майбутніх візових клопотань таких заявників.

“За інформацією Посольства України в Гельсінкі, Фінляндією враховуються зазначені вище Рекомендації, та, зокрема, застосовується такий механізм врегулювання правового статусу іноземців, які перевищили безвізові 90/180 днів, або строк дозволеного перебування яких у Фінляндії добігає 90 днів:

— іноземці з держав з візовим порядком в’їзду в Фінляндію можуть звернутися до підрозділів фінської поліції за місцем проживання щодо продовження візи;

— іноземці з безвізових держав (Україна) мають звертатися за оформленням дозволу на тимчасове проживання в Фінляндії до фінської Імміграційної служби”, — зазначив Погорельцев.

За даними МЗС, при розгляді таких клопотань компетентними органами Фінляндії враховуються обставини іноземців, які “застрягли” в країні через обмежувальні заходи, водночас процедура продовження строку дії віз та оформлення дозволів на тимчасове проживання залишається незмінною і передбачає подання визначених документів і сплати адміністративних зборів.

Також зі слів Погорельцева, оформлені дозволи на проживання надають громадянам України можливість перебувати на території Фінляндії на законних підставах від 3 до 4 місяців (час розгляду таких клопотань враховується при оформленні дозволу).

“За даними Посольства України у Фінляндії, представники місцевих прикордонних та міграційних служб з розумінням ставляться до громадян України, які через форс-мажорні обставини порушили терміни перебування у Фінляндії, і жодні адміністративні чи штрафні санкції до українців, які вимушено порушили фінляндське міграційне законодавство, наразі не застосовуються”, — зазначив він.

Дипломат проінформував, що посольство в Гельсінкі із залученням українців України щодо наявних можливостей залишити територію країни: транзит власним автотранспортом через Естонію, Латвію та Білорусь, спеціальні рейси з Таллінна та Стокгольма. Зокрема, 25 травня було організовано спецрейс Гельсінкі-Київ.

“Протягом березня-квітня ц.р. авіакомпанія „Belavia“ продовжує здійснювати регулярні рейси Гельсінкі-Мінськ (2-3 рейси на тиждень). Ураховуючи відсутність будь-яких карантинних обмежень та функціонування транспортного сполучення в Республіці Білорусь в штатному режимі, а також доступність ціни авіаквитка (90-110 євро), цим зручним маршрутом повернення в Україну скористалося понад 300 наших співвітчизників. Наразі Посольством опрацьовується можливість організації ще одного прямого рейсу Гельсінкі-Київ”, — додав Погорельцев.

Нагадаємо, цього тижня фінське видання yle повідомило, що кілька десятків українців без віз скоро можуть опинитися в Фінляндії на нелегальному становищі через те, що не мають можливості вчасно залишити країну.

Проблема полягає в тому, що долетіти зараз можна до Мінська — а далі не ясно як або продовжити дозвіл на перебування в країні — що дорого.