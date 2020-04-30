Штрафи і заборона на в'їзд в ЄС українцям: МЗС повідомило про справжню ситуацію у Фінляндії

ukru
12:11 • 11463 перегляди

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Ексклюзив
11:44 • 34569 перегляди

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Ексклюзив
08:24 • 84935 перегляди

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Ексклюзив
07:00 • 112475 перегляди

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Ексклюзив
06:55 • 114794 перегляди

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

19 березня, 18:06 • 170266 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 140975 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 148295 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 148800 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 129399 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
2.7 м/с
57 %
760 мм
Хмарно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Як російсько-українське "енергетичне припинення вогню" може вплинути на війну - аналіз Bloomberg

Як російсько-українське "енергетичне припинення вогню" може вплинути на війну - аналіз Bloomberg

20 березня, 02:30 • 48758 перегляди
Війська рф на курщині здійснили віроломство: в ISW розповіли деталі воєнного злочину

Війська рф на курщині здійснили віроломство: в ISW розповіли деталі воєнного злочину

20 березня, 03:17 • 130525 перегляди
"Неперевершений переговорник": Келлог похвалив Трампа після його розмови з Зеленським

"Неперевершений переговорник": Келлог похвалив Трампа після його розмови з Зеленським

20 березня, 04:02 • 116721 перегляди
Атака рф на Кропивницький: кількість постраждалих зросла, серед них діти

Атака рф на Кропивницький: кількість постраждалих зросла, серед них діти

20 березня, 05:38 • 116943 перегляди
5 порад, як привчити дитину чистити зуби та зробити це веселою грою

5 порад, як привчити дитину чистити зуби та зробити це веселою грою

20 березня, 06:15 • 106547 перегляди
Публікації
Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

12:11 • 11463 перегляди
Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо
Ексклюзив

11:44 • 34569 перегляди
Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України
Ексклюзив

08:24 • 84935 перегляди
Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"
Ексклюзив

07:00 • 112475 перегляди
Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року
Ексклюзив

06:55 • 114794 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

11:47 • 9810 перегляди
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 106991 перегляди
Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

19 березня, 09:25 • 107393 перегляди
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 124910 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 141307 перегляди
Актуальне
Штрафи і заборона на в'їзд в ЄС українцям: МЗС повідомило про справжню ситуацію у Фінляндії

Штрафи і заборона на в'їзд в ЄС українцям: МЗС повідомило про справжню ситуацію у Фінляндії

Київ • УНН

 • 42697 перегляди

КИЇВ. 30 квітня. УНН. За даними Посольства України у Фінляндії, представники місцевих служб з розумінням ставляться до українців, які через форс-мажорні обставини порушили терміни перебування у країні, і жодні штрафні санкції до них наразі не застосовуються. Водночас, Україна готує ще один прямий рейс з Гельсінкі до Києва для евакуації своїх громадян. Про це УНН повідомив директор Департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ Сергій Погорельцев.

“В частині запиту щодо ситуації з громадянами України, які перебувають на території Фінляндії інформуємо про таке: 30.03.2020 Європейською Комісією видано Рекомендації щодо застосування державами-членами ЄС тимчасових обмежень щодо необов’язкових подорожей до ЄС та спрощення порядку організації транзитних домовленостей для репатріації громадян ЄС, а також імплементації візової політики”, — повідомив дипломат.

З його слів, відповідно до пункту 4 документу, державам-членам ЄС рекомендовано розглядати можливість продовження строку дозволеного перебування громадян третіх держав, які не мають змоги залишити територію ЄС у зв’язку з обмеженнями, у тому числі оформлення їм довгострокових віз та дозволів на проживання, а також утриматися від застосування до них адміністративних або штрафних санкцій та не враховувати перевищення строку перебування в ЄС у зв’язку з протиепідемічними заходами при розгляді майбутніх візових клопотань таких заявників.

“За інформацією Посольства України в Гельсінкі, Фінляндією враховуються зазначені вище Рекомендації, та, зокрема, застосовується такий механізм врегулювання правового статусу іноземців, які перевищили безвізові 90/180 днів, або строк дозволеного перебування яких у Фінляндії добігає 90 днів:

— іноземці з держав з візовим порядком в’їзду в Фінляндію можуть звернутися до підрозділів фінської поліції за місцем проживання щодо продовження візи;

— іноземці з безвізових держав (Україна) мають звертатися за оформленням дозволу на тимчасове проживання в Фінляндії до фінської Імміграційної служби”, — зазначив Погорельцев.

За даними МЗС, при розгляді таких клопотань компетентними органами Фінляндії враховуються обставини іноземців, які “застрягли” в країні через обмежувальні заходи, водночас процедура продовження строку дії віз та оформлення дозволів на тимчасове проживання залишається незмінною і передбачає подання визначених документів і сплати адміністративних зборів.

Також зі слів Погорельцева, оформлені дозволи на проживання надають громадянам України можливість перебувати на території Фінляндії на законних підставах від 3 до 4 місяців (час розгляду таких клопотань враховується при оформленні дозволу).

“За даними Посольства України у Фінляндії, представники місцевих прикордонних та міграційних служб з розумінням ставляться до громадян України, які через форс-мажорні обставини порушили терміни перебування у Фінляндії, і жодні адміністративні чи штрафні санкції до українців, які вимушено порушили фінляндське міграційне законодавство, наразі не застосовуються”, — зазначив він.

Дипломат проінформував, що посольство в Гельсінкі із залученням українців України щодо наявних можливостей залишити територію країни: транзит власним автотранспортом через Естонію, Латвію та Білорусь, спеціальні рейси з Таллінна та Стокгольма. Зокрема, 25 травня було організовано спецрейс Гельсінкі-Київ.

“Протягом березня-квітня ц.р. авіакомпанія „Belavia“ продовжує здійснювати регулярні рейси Гельсінкі-Мінськ (2-3 рейси на тиждень). Ураховуючи відсутність будь-яких карантинних обмежень та функціонування транспортного сполучення в Республіці Білорусь в штатному режимі, а також доступність ціни авіаквитка (90-110 євро), цим зручним маршрутом повернення в Україну скористалося понад 300 наших співвітчизників. Наразі Посольством опрацьовується можливість організації ще одного прямого рейсу Гельсінкі-Київ”, — додав Погорельцев.

Нагадаємо, цього тижня фінське видання yle повідомило, що кілька десятків українців без віз скоро можуть опинитися в Фінляндії на нелегальному становищі через те, що не мають можливості вчасно залишити країну.

Проблема полягає в тому, що долетіти зараз можна до Мінська — а далі не ясно як або продовжити дозвіл на перебування в країні — що дорого.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоПолітика

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$237.65
Brent
$70.97
Bitcoin
$86,059.40
S&P 500
$5,688.65
Газ TTF
$43.36
Золото
$3,061.84
Ethereum
$2,034.32