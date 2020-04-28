Українцям, які застряглим в Фінляндії, загрожує штраф і заборона на в'їзд в ЄС - ЗМІ

"Коронавірус закрив дорогу додому кільком десяткам українців, які приїхали до Фінляндії по безвізу. Грошей на продовження перебування в країні у багатьох не залишилося", - пишуть у виданні.

Активіст української діаспори Тимур Бабкін заявив, що серед таких українців є і сезонні робітники, і туристи, і ті, хто приїхав до родичів.

Повідомляється, що фінська влада пропонує українцям покинути країну авіарейсом в Білорусь - нечасті польоти ще здійснюються. Однак більшість не розглядає цей варіант, тому що не зрозуміло, як добиратися звідти, а хтось просто приїхав в країну на машині, і не може її залишити.

"Продовжити дозвіл на перебування в країні можна, подавши заявку до Міграційної служби. Проблема в тому, що це дуже дорога процедура", - пишуть у виданні.

Так, це коштує 520 євро за дорослого і 270 євро за дитину. Крім того, невідомо, дадуть цей дозвіл чи ні.

Українка Ганна Визір не може дозволити для своєї родини такі витрати і повідомляє: "Туристи з візами можуть продовжити дозвіл в поліції, коли мова йде про надзвичайні обставини, і це обходиться набагато дешевше. А туристи без віз таким правом не володіють. Виходить, мені було б вигідніше зробити візу лише за 40 євро".

Варто зазначити, що для безвізових туристів все значно складніше. У Міграційній службі заявляють, що єдиний легальний спосіб затриматися в Фінляндії - це зібрати документи, що підтверджують надзвичайні обставини, заплатити гроші і чекати рішення влади.

Якщо таких грошей немає, Міграційна служба не розглядатиме заяву.

Ніяких знижок на надзвичайну ситуацію Міграційна служба не робить, посилаючись на закон про іноземців. На цей же закон спирається і поліція.

"Людину можуть звинуватити в порушенні закону про іноземців, а це, в свою чергу, може привести до штрафу і початку депортаційного процесу", - говорить інспектор Поліцейського управління Арі Йокінен.

До всього іншого, нелегалу може загрожувати тимчасову заборону на в'їзд до ЄС.

Відзначимо, що є Рекомендація Європейського союзу, в якій закликають не карати людей, а зокрема, не накладати заборону на в'їзд або інші штрафні санкції.

Однак у фінській Міграційної служби ці рекомендації не розглядають.

Нагадаємо, що раніше Криклій опублікував перелік спецрейсів для евакуації українців. У список входить і столиця Фінляндії Гельсінкі.