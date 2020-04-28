Застрявшим в Финляндии украинцам грозит штраф и запрет на въезд в ЕС - СМИ

ukru
Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 19802 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
15:54 • 25602 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
15:49 • 37679 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
13:05 • 61231 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 99126 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 104697 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130364 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130107 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 175529 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 122123 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

5 марта, 08:47 • 102618 просмотра
Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

5 марта, 09:29 • 102366 просмотра
Студия Visual Arts под ударом: PlayStation увольняет разработчиков - СМИ

Студия Visual Arts под ударом: PlayStation увольняет разработчиков - СМИ

11:59 • 59345 просмотра
Катастрофа российского ИЛ-76: проверка переданных останков, вероятно, украинских военнослужащих еще продолжается

Катастрофа российского ИЛ-76: проверка переданных останков, вероятно, украинских военнослужащих еще продолжается

13:14 • 27609 просмотра
11 проверенных способов избавиться от неприятных запахов в вашем доме

11 проверенных способов избавиться от неприятных запахов в вашем доме

13:36 • 74125 просмотра
публикации
Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

15:49 • 37722 просмотра
11 проверенных способов избавиться от неприятных запахов в вашем доме

11 проверенных способов избавиться от неприятных запахов в вашем доме

13:36 • 74125 просмотра
Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

4 марта, 16:41 • 132585 просмотра
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
Эксклюзив

4 марта, 13:46 • 175533 просмотра
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
Эксклюзив

4 марта, 12:57 • 160475 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Перерыв финала ЧМ-2026 будет ярким: Coldplay подготовит шоу для футбольных фанатов

Перерыв финала ЧМ-2026 будет ярким: Coldplay подготовит шоу для футбольных фанатов

14:51 • 16739 просмотра
Студия Visual Arts под ударом: PlayStation увольняет разработчиков - СМИ

Студия Visual Arts под ударом: PlayStation увольняет разработчиков - СМИ

11:59 • 59345 просмотра
Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

5 марта, 09:29 • 102366 просмотра
Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

5 марта, 08:47 • 102618 просмотра
Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

4 марта, 18:57 • 104410 просмотра
Актуальное
Застрявшим в Финляндии украинцам грозит штраф и запрет на въезд в ЕС - СМИ

Застрявшим в Финляндии украинцам грозит штраф и запрет на въезд в ЕС - СМИ

Киев  •  УНН

 • 18198 просмотра

КИЕВ. 28 апреля. УНН. Несколько десятков украинцев без виз скоро могут оказаться в Финляндии на нелегальном положении из-за того, что не имеют возможности в срок покинуть страну. Проблема заключается в том, что долететь сейчас можно до Минска – а дальше не ясно как или продлить разрешение на пребывание в стране – что дорого. Об этом сообщает УНН со ссылкой на статью в финском издании yle.

“Коронавирус закрыл дорогу домой нескольким десяткам украинцев, приехавших в Финляндию по безвизовому режиму. Денег на продление пребывания в стране у многих не осталось”, — пишут в издании.

Активист украинской диаспоры Тимур Бабкин заявил, что среди таких украинцев есть и сезонные рабочие, и туристы, и те, кто приехал к родственникам.

Сообщается, что финские власти предлагают украинцам покинуть страну авиарейсом в Беларусь — редкие полеты еще осуществляются. Однако большинство не рассматривает этот вариант, так как не понятно, как добираться оттуда, а кто-то просто приехал в страну на машине, и не может ее оставить.

“Продлить разрешение на пребывание в стране можно, подав заявку в Миграционную службу. Проблема в том, что это очень дорогая процедура”, — пишут в издании.

Так, это стоит 520 евро за взрослого и 270 евро за ребенка. Кроме того, неизвестно, дадут это разрешение или нет.

Украинка Анна Вызир не может позволить для своей семьи такие расходы и сообщает: “Туристы с визами могут продлить разрешение в полиции, когда речь идет о чрезвычайных обстоятельствах, и это обходится во много раз дешевле. А туристы без виз подобным правом не обладают. Получается, мне было бы выгоднее сделать визу всего за 40 евро”.

Стоит отметить, что для безвизовых туристов все значительно сложнее. В Миграционной службе заявляют, что единственный легальный способ задержаться в Финляндии — это собрать документы, подтверждающие чрезвычайные обстоятельства, заплатить деньги и ждать решения властей.

Если таких денег нет, Миграционная служба не будет рассматривать заявление.

Никаких скидок на чрезвычайную ситуацию Миграционная служба не делает, ссылаясь на закон об иностранцах. На этот же закон опирается и полиция.

“Человека могут обвинить в нарушении закона об иностранцах, а это, в свою очередь, может привести к штрафу и началу депортационного процесса”, — говорит инспектор Полицейского управления Ари Йокинен.

Ко всему прочему, нелегалу может грозить временный запрет на въезд в ЕС.

Отметим, что есть Рекомендация Европейского союза, в которой призывают не наказывать людей, а в частности, не налагать запрет на въезд или другие штрафные санкции.

Однако в финской Миграционной службе эти рекомендации не рассматривают.

Напомним, что ранее Криклий опубликовал перечень спецрейсов для эвакуации украинцев. В список входит и столица Финляндии Хельсинки.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Обществополитика

Обратиться по вопросам размещения рекламы