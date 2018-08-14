Турчинов отметил высокую боеспособность ракет КБ "Луч"

“В Украине и далеко за ее пределами известны мощные эффективные и надежные противотанковые ракетные комплексы ”Скиф“, ”Стугна“, ”Корсар“, ”Сармат“, ”Барьер“ и другие. Указанные ракетные комплексы эффективно уничтожают вражеские цели на фронте и пользуются заслуженным уважением и спросом на внешних рынках вооружений”, — говорится в сообщении.

Турчинов отметил, что ракеты КБ “Луч” с высокой точностью поражают бронированную технику противника, и “могут пробивать метровую броню, преодолевая современные системы защиты и противодействия”.

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Кроме того, Секретарь Совета нацбезопасности осмотрел в цехах предприятия технологические линии, обеспечивающие производство нового мощного украинского ракетного комплекса “Ольха”, а также новой украинской крылатой ракеты “Нептун”.

“Для нас принципиально важно, что ракеты КБ ”Луч“ не только не уступают, а по своим боевым возможностям даже лучше, чем аналогичное оружие российского производства”, — отметил Турчинов во время награждения руководителей, ведущих конструкторов и инженеров конструкторского бюро.

По его словам, многие ракетные комплексы были разработаны в кратчайшие сроки после начала военной агрессии РФ в 2014 году.

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“Тогда перед украинским Оборонпромом была поставлена ​​задача восстановить ракетный щит нашей страны, что было в кратчайшие сроки выполнено, прежде всего усилиями КБ ”Луч“, - подчеркнул Турчинов, заметив личный вклад генерального конструктора Олега Коростылева, которого Президент за выдающийся личный вклад в развитие оборонно-промышленного потенциала Украины и создание современных образцов ракетного вооружения наградил орденом “3а заслуги” I степени.

“Олег Петрович заслуженно стал полным кавалером этого ордена”, — добавил он.

Секретарь СНБО Украины также провел совещание с участием руководства “Укроборонопрома” и ГККБ “Луч”, где обсуждались новые задачи по реализации утвержденной СНБО Украины Национальной ракетной программы. В частности обсуждались вопросы новых разработок реактивных систем залпового огня, противовоздушных ракетных комплексов и другие приоритетные задачи, необходимые для надежной защиты страны.

Ранее Турчинов заявил о новом мощном оружии по стандартам НАТО.