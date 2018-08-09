Багато країн світу постачають Україні обладнання для виробництва боєприпасів - Президент
Київ • УНН
КИЇВ. 9 серпня. УНН. Багато країн світу поставляють Україні новітнє обладнання для виробництва боєприпасів, зокрема артилерійських. Про це сьогодні сказав Президент України Петро Порошенко під час відвідування заводу “Артем”, де було запущено нову дільницю з виробництва артилерійських боєприпасів великих калібрів, передає УНН.
“Новітні станки, на яких виробляється „Вільха“ прибули з Туреччини, і вже працюють. Новітні станки прибули, я не буду казати з яких країн, бо там є певні умови конфіденційності. Але можу сказати, що багато країн світу сьогодні постачає це унікальне обладнання, на якому працюють працівники оборонної промисловості України”, — сказав Глава держави.
Також Президент зазначив, що за його доручення РНБО розробила цільову програму для того, щоб запуску нового виробництва українських артилерійських боєприпасів.
Як повідомляв УНН, в Україні почалось серійне виробництво реактивних вогнеметів.