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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Багато країн світу постачають Україні обладнання для виробництва боєприпасів - Президент

Київ • УНН

 • 13237 перегляди

КИЇВ. 9 серпня. УНН. Багато країн світу поставляють Україні новітнє обладнання для виробництва боєприпасів, зокрема артилерійських. Про це сьогодні сказав Президент України Петро Порошенко під час відвідування заводу “Артем”, де було запущено нову дільницю з виробництва артилерійських боєприпасів великих калібрів, передає УНН.

Багато країн світу постачають Україні обладнання для виробництва боєприпасів - Президент

“Новітні станки, на яких виробляється „Вільха“ прибули з Туреччини, і вже працюють. Новітні станки прибули, я не буду казати з яких країн, бо там є певні умови конфіденційності. Але можу сказати, що багато країн світу сьогодні постачає це унікальне обладнання, на якому працюють працівники оборонної промисловості України”, — сказав Глава держави.

Також Президент зазначив, що за його доручення РНБО розробила цільову програму для того, щоб запуску нового виробництва українських артилерійських боєприпасів.

Як повідомляв УНН, в Україні почалось серійне виробництво реактивних вогнеметів.

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