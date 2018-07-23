В Україні почалось серійне виробництво реактивних вогнеметів
Київ • УНН
КИЇВ. 23 липня. УНН. В Україні розпочалось серійне виробництво реактивних піхотних вогнеметів РПВ-16. Про це в своєму Twitter повідомив Президент України Петро Порошенко, передає УНН.
"В Україні розпочалось серійне виробництво реактивних піхотних вогнеметів РПВ-16 – високопотужна зброя, яку "Укроборонпром" виготовляє для ЗСУ", - повідомив Порошенко.
Також Президент повідомив, що вже найближчим часом міномет буде поставлений до армії.
"Вже найближчий часом вогнемет буде поставлений до армії, що значно посилить військову міць наших підрозділів", - додав він.
Нагадаємо, Україна почала серійне виробництво боєприпасів за стандартами НАТО.
Як повідомляв УНН, цього року у параді з нагоди 27-річниці Дня Незалежності України буде залучено понад 200 одиниць військової техніки. У Міноборони також зазначили, що Командувач Сухопутних військ Збройних Сил України генерал-полковник Сергій Попко перевірив хід підготовки військової техніки, яку буде залучено до параду військ з нагоди 27-ї річниці Незалежності України.