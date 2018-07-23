В Украине началось серийное производство реактивных огнеметов

"В Украине началось серийное производство реактивных пехотных огнеметов РПО-16 - высокомощное оружие, которое "Укроборонпром" производит для ВСУ", - сообщил Порошенко.



Также Президент сообщил, что уже в ближайшее время миномет будет поставлен в армию.



"Уже в ближайшее время огнемет будет поставлен в армию, что значительно усилит военную мощь наших подразделений", - добавил он.



Напомним, Украина начала серийное производство боеприпасов по стандартам НАТО.



Как сообщал УНН, в этом году в параде по случаю 27-й годовщины Дня Независимости Украины будет привлечено более 200 единиц военной техники. В Минобороны также отметили, что Командующий Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины генерал-полковник Сергей Попко проверил ход подготовки военной техники, которую будут привлекать к параду войск по случаю 27-й годовщины Независимости Украины.



