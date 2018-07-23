В Украине началось серийное производство реактивных огнеметов

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 38954 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 102231 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 124257 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 131793 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 169036 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 153313 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 141058 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130457 просмотра

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Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 181267 просмотра

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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118329 просмотра

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В Украине началось серийное производство реактивных огнеметов

В Украине началось серийное производство реактивных огнеметов

Киев  •  УНН

 • 16709 просмотра

КИЕВ. 23 июля. УНН. В Украине началось серийное производство реактивных пехотных огнеметов РПО-16. Об этом в своем Twitter сообщил Президент Украины Петр Порошенко, передает УНН.

"В Украине началось серийное производство реактивных пехотных огнеметов РПО-16 - высокомощное оружие, которое "Укроборонпром" производит для ВСУ", - сообщил Порошенко.

Также Президент сообщил, что уже в ближайшее время миномет будет поставлен в армию.

"Уже в ближайшее время огнемет будет поставлен в армию, что значительно усилит военную мощь наших подразделений", - добавил он.

Напомним, Украина начала серийное производство боеприпасов по стандартам НАТО.

Как сообщал УНН, в этом году в параде по случаю 27-й годовщины Дня Независимости Украины будет привлечено более 200 единиц военной техники. В Минобороны также отметили, что Командующий Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины генерал-полковник Сергей Попко проверил ход подготовки военной техники, которую будут привлекать к параду войск по случаю 27-й годовщины Независимости Украины.

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