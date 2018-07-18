Україна почала серійне виробництво боєприпасів за стандартами НАТО
Київ • УНН
КИЇВ. 18 липня. УНН. Україна почала серійне виробництво боєприпасів за стандартами НАТО. Про це у своєму Twitter повідомив Президент України Петро Порошенко, передає УНН.
"Укроборонпром виготовляє боєприпаси для автоматичного гранатомету ПГОФ-40. Інженери заводу вже працюють над тим, аби модернізувати технологічний процес та збільшити об’єми виробництва", - повідомив Порошенко.
Нагадаємо, під час саміту 19 лідерів держав-членів НАТО заявили про те, що треба прискорити вступ України в НАТО.
Порошенко відзначив, що Україна була і залишається серед перших пріоритетів як для НАТО, так і США.
“Базуючись на моїй зустрічі з Трампом, яка відбулася напередодні на саміті „Україна-Нато“, базуючись на документах саміту НАТО, де стоїть утому числі підпис американського президента Дональда Трампа — Україна була і залишається серед перших пріоритетів як для НАТО, так і США”, — підкреслив Порошенко.
Україна розпочала серійне виробництво боєприпасів за стандартнами НАТО. @ukroboronprom виготовляє боєприпаси для автоматичного гранатомету ПГОФ-40. Інженери заводу вже працюють над тим, аби модернізувати технологічний процес та збільшити об’єми виробництва. #НоваАрмія pic.twitter.com/Z21wBkdRek— Петро Порошенко (@poroshenko) 18 липня 2018 р.