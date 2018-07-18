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Украина начала серийное производство боеприпасов по стандартам НАТО

Украина начала серийное производство боеприпасов по стандартам НАТО

Киев  •  УНН

 • 19418 просмотра

КИЕВ. 18 июля. УНН. Украина начала серийное производство боеприпасов по стандартам НАТО. Об этом в своем Twitter сообщил Президент Украины Петр Порошенко, передает УНН.

"Укроборонпром производит боеприпасы для автоматического гранатомета ПГОФ-40. Инженеры завода уже работают над тем, чтобы модернизировать технологический процесс и увеличить объемы производства", - сообщил Порошенко.

Напомним, во время саммита 19 глав государств НАТО заявили о том, что надо ускорить вступление Украины в НАТО.

Порошенко отметил, что Украина была и остается среди первых приоритетов как для НАТО, так и США.

"Основываясь на моей встречи с Трампом, которая состоялась накануне на саммите "Украина-НАТО", основываясь на документах саммита НАТО, стоит в том числе подпись американского президента Дональда Трампа - Украина была и остается среди первых приоритетов как для НАТО, так и США" , - подчеркнул Порошенко.

Украина начала серийное производство боеприпасов по стандартной НАТО. @ukroboronprom производит боеприпасы для автоматического гранатомета ПГОФ-40. Инженеры завода уже работают над тем, чтобы модернизировать технологический процесс и увеличить объемы производства. # НоваАрмия pic.twitter.com/Z21wBkdRek

- Петр Порошенко (@poroshenko) 18 июля 2018

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