Много стран мира поставляют Украине оборудование для производства боеприпасов - Президент

“Новейшие станки, на которых производится „Ольха“ прибыли из Турции, и уже работают. Новейшие станки прибыли, я не буду говорить из каких, потому что там есть определенные условия конфиденциальности. Но могу сказать, что многие страны мира сегодня поставляет это уникальное оборудование, на котором работают работники оборонной промышленности Украины”, — сказал глава государства.

Также Президент отметил, что по его поручению СНБО разработала целевую программу для того, чтобы запуска нового производства украинских артиллерийских боеприпасов.

Как сообщал УНН, в Украине началось серийное производство реактивных огнеметов.