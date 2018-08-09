Много стран мира поставляют Украине оборудование для производства боеприпасов - Президент
Киев • УНН
КИЕВ. 9 августа. УНН. Многие страны мира поставляют Украине новейшее оборудование для производства боеприпасов, в том числе артиллерийских. Об этом сказал Президент Украины Петр Порошенко во время посещения завода "Артем", где был запущен новый участок по производству артиллерийских боеприпасов больших калибров, передает УНН.
“Новейшие станки, на которых производится „Ольха“ прибыли из Турции, и уже работают. Новейшие станки прибыли, я не буду говорить из каких, потому что там есть определенные условия конфиденциальности. Но могу сказать, что многие страны мира сегодня поставляет это уникальное оборудование, на котором работают работники оборонной промышленности Украины”, — сказал глава государства.
Также Президент отметил, что по его поручению СНБО разработала целевую программу для того, чтобы запуска нового производства украинских артиллерийских боеприпасов.
Как сообщал УНН, в Украине началось серийное производство реактивных огнеметов.