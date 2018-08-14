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Турчинов відзначив високу боєздатність ракет КБ "Луч"

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 серпня. УНН. Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов проінспектував виробництво ракетної зброї на Державному підприємстві “ДККБ “Луч”. Про це повідомила прес-служба РНБО України, передає УНН.

Турчинов відзначив високу боєздатність ракет КБ "Луч"

“В Україні та далеко за її межами відомі потужні ефективні та надійні протитанкові ракетні комплекси „Скіф“, „Стугна“, „Корсар“, „Сармат“, „Бар’єр“ та інші. Зазначені ракетні комплекси ефективно знищують ворожі цілі на фронті та користуються заслуженою повагою і попитом на зовнішніх ринках озброєнь,” — йдеться у повідомленні.

Турчинов наголосив, що ракети КБ “Луч” з високою точністю вражають броньовану техніку противника, та “можуть пробивати метрову броню, долаючи сучасні системи захисту та протидії”.

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Крім того, Секретар Ради нацбезпеки оглянув у цехах підприємства технологічні лінії, що забезпечують виробництво нового потужного українського ракетного комплексу “Вільха”, а також нової української крилатої ракети “Нептун”.

“Для нас принципово важливим є те, що ракети КБ „Луч“ не тільки не поступаються, а за своїми бойовими можливостями краще, ніж аналогічна зброя російського виробництва”, — зазначив О. Турчинов під час нагородження керівників, провідних конструкторів та інженерів конструкторського бюро.

За його словами, багато ракетних комплексів було розроблено в найкоротші терміни після початку військової агресії РФ в 2014 році.

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“Тоді перед українським оборонпромом було поставлено завдання відновити ракетний щит нашої країни, що було в найкоротший термін виконано, насамперед зусиллями КБ “Луч”, — наголосив Турчинов, відмітивши особистий вклад генерального конструктора Олега Коростильова, якого Президент за визначний особистий внесок у розвиток оборонно-промислового потенціалу України та створення сучасних зразків ракетного озброєння нагородив орденом “3а заслуги” І ступеня.

“Олег Петрович заслужено став повним Кавалером цього ордену”, — додав він.

Секретар РНБО України також провів нараду за участю керівництва “Укроборонопрому” та ДККБ “Луч”, де було обговорено нові завдання з реалізації затвердженої РНБО України Національної ракетної програми. Зокрема обговорювалися питання щодо нових розробок реактивних систем залпового вогню, протиповітряних ракетних комплексів та інші пріоритетні завдання, необхідні для надійного захисту країни.

Раніше Турчинов заявив про нову потужну зброю за стандартами НАТО.

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