Україна налагодила виробництво дефіцитних боєприпасів

"Я вітаю з тим, що ми не просто провели випробування, не просто випробування продемонстрували високу якість роботи цих колективів, які сьогодні беруть участь у нашому святі. Але ми сьогодні готові вже, щоб найближчим часом поставити виробництво найдефіцитніших боєприпасів на серійний потік", — сказав Глава держави на відкритті виробничої лінії з виготовлення артилерійських снарядів великих калібрів на ДАХК "Артем".



Петро Порошенко також зазначив, що перші випробування були проведені лише в першому кварталі цього року і вже нині мова йде про серійне виробництво.



"Я хочу привітати український народ — випробування пройшли успішно", — сказав він.



Як повідомляв УНН, багато країн світу поставляють Україні новітнє обладнання для виробництва боєприпасів, зокрема артилерійських. Про це сьогодні сказав Президент України Петро Порошенко під час відвідування заводу “Артем”, де було запущено нову дільницю з виробництва артилерійських боєприпасів великих калібрів.