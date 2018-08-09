Украина наладила производство дефицитных боеприпасов

"Я поздравляю с тем, что мы не просто провели испытания, не просто испытания продемонстрировали высокое качество работы этих коллективов, которые сегодня принимают участие в нашем празднике. Но мы сегодня готовы уже, чтобы в ближайшее время поставить производство дефицитных боеприпасов на серийный поток", - сказал Глава государства на открытии производственной линии по изготовлению артиллерийских снарядов больших калибров на ГАХК "Артем".



Петр Порошенко также отметил, что первые испытания были проведены только в первом квартале этого года и уже сейчас речь идет о серийном производстве.



"Я хочу поздравить украинский народ - испытания прошли успешно", - сказал он.



Как сообщал УНН, многие страны мира поставляют Украине новейшее оборудование для производства боеприпасов, в том числе артиллерийских. Об этом сказал Президент Украины Петр Порошенко во время посещения завода "Артем", где было запущено новый участок по производству артиллерийских боеприпасов больших калибров.