Турчинов заявив про нову потужну зброю за стандартами НАТО
Київ • УНН
КИЇВ. 10 серпня. УНН. В української армії з'явилась нова потужна зброя. Про це досягнення у сфері оборони оголосив Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов, перебуваючи на Житомирському полігоні ЗСУ, передає УНН.
“Україна має нову потужну зброю. Її важливими характеристиками є висока мобільність, точність, дальність, а також висока швидкість ведення вогню”, — йдеться у повідомленні.
За словами Секретаря РНБО, зараз відбуваються випробування нової 155-мм самохідної гаубиці. Спеціальними боєприпасами даний інженерний пристрій може вражати ціль на відстані до 60 кілометрів.
Турчинов також зазначив, що нова самохідна гаубиця “має натівський 155-мм калібр”.
“Зброя такого калібру була відсутня у наших ЗСУ, її не було в радянській армії, її немає і в сучасній російській армії”, — сказав Секретар РНБО України.
Він додав, що стандартам НАТО також відповідає як система управління гарматою, так і технологія її виготовлення — на українських оборонних підприємствах.
“Зброя отримала дуже гарне дівоче ім’я — „Богдана“, і я раджу ворогам України добре запам’ятати його”, — підсумував Секретар РНБО України.
Як повідомляв УНН, Україна налагодила виробництво дефіцитних боєприпасів.