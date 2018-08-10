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MIM-104 Patriot

Турчинов заявив про нову потужну зброю за стандартами НАТО

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 серпня. УНН. В української армії з'явилась нова потужна зброя. Про це досягнення у сфері оборони оголосив Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов, перебуваючи на Житомирському полігоні ЗСУ, передає УНН.

Турчинов заявив про нову потужну зброю за стандартами НАТО

“Україна має нову потужну зброю. Її важливими характеристиками є висока мобільність, точність, дальність, а також висока швидкість ведення вогню”, — йдеться у повідомленні.

За словами Секретаря РНБО, зараз відбуваються випробування нової 155-мм самохідної гаубиці. Спеціальними боєприпасами даний інженерний пристрій може вражати ціль на відстані до 60 кілометрів.

Турчинов також зазначив, що нова самохідна гаубиця “має натівський 155-мм калібр”.

“Зброя такого калібру була відсутня у наших ЗСУ, її не було в радянській армії, її немає і в сучасній російській армії”, — сказав Секретар РНБО України.

Він додав, що стандартам НАТО також відповідає як система управління гарматою, так і технологія її виготовлення — на українських оборонних підприємствах.

“Зброя отримала дуже гарне дівоче ім’я — „Богдана“, і я раджу ворогам України добре запам’ятати його”, — підсумував Секретар РНБО України.

Як повідомляв УНН, Україна налагодила виробництво дефіцитних боєприпасів.

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