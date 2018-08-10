Турчинов заявил о новом мощном оружии по стандартам НАТО

“Украина имеет новое мощное оружие. Его важными характеристиками являются высокая мобильность, точность, дальность, а также высокая скорость ведения огня , - говорится в сообщении.

По словам Секретаря СНБО, сейчас идут испытания новой 155-мм самоходной гаубицы. Специальными боеприпасами это инженерное устройство может поражать цель на расстоянии до 60 километров.

Турчинов также отметил, что новая самоходная гаубица “имеет натовский 155-мм калибр”.

“Оружие такого калибра отсутствовало в наших ВСУ, его не было в советской армии, его нет и в современной российской армии”, — сказал Секретарь СНБО Украины.

Он добавил, что стандартам НАТО также отвечает как система управления пушкой, так и технология ее изготовления — на украинских оборонных предприятиях.

“Оружие получило очень хорошее девичье имя - ”Богдана“, и я советую врагам Украины хорошо запомнить его”, — подытожил Секретарь СНБО Украины.

Как сообщал УНН, Украина наладила производство дефицитных боеприпасов.