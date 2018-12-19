Турчинов рассказал о возможных провокациях церковных конфликтов со стороны РФ

"Я не исключаю, что спецслужбы России будут пытаться устроить провокации для инспирации религиозных конфликтов. Но я убежден, что и руководство православной церкви Украины, и руководство государства сделают все, чтобы не допустить подобных провокаций и обеспечить эволюционный путь возвращения православных христиан, которые были прихожанами МП, к украинской церкви", - отметил секретарь СНБО.

По его словам, религиозные общины Московского патриархата, в первую очередь, его духовенство, и ранее использовались руководством России против Украины.

"Их использовали как средство информационной войны: распространение дезинформации, настройки людей против собственной страны и тому подобное. Были и более серьезные задачи - ведение агентурной работы. Это циничное злоупотребление статусом и церковными возможностями", - подчеркнул Турчинов.

Напомним, ранее в СБУ заявили, что инспирации межконфессиональных конфликтов в Украине может стать поводом для открытого военного вторжения ВС РФ в нашей стране.

Сотрудники УСБУ в Ровенской области опросили около двух десятков священников Сарненьской и Ровенской епархии УПЦ МП в рамках уголовного производства, открытого по факту государственной измены и разжигания межрелигиозной вражды.