Турчинов розповів про можливі провокації церковних конфліктів з боку РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. Спецслужби РФ будуть намагатися влаштувати провокації для інспірування релігійних конфліктів в Україні. Про це повідомив секретар Ради національної безпеки й оборони (РНБО) України Олександр Турчинов в інтерв’ю ВВС, передає УНН.
"Я не виключаю, що спецслужби Росії будуть намагатися влаштувати провокації для інспірування релігійних конфліктів. Але я переконаний, що і керівництво православної церкви України, і керівництво держави зроблять все, щоб не допустити подібних провокацій і забезпечити еволюційний шлях повернення православних християн, які були прихожанами МП, до української церкви", - зазначив секретар РНБО.
За його словами, релігійні громади Московського патріархату, в першу чергу, його духовенство, і раніше використовувались керівництвом Росії проти України. "Їх використовували як засіб інформаційної війни: розповсюдження дезінформації, налаштування людей проти власної країни тощо. Були й більш серйозні завдання - ведення агентурної роботи. Це цинічне зловживання статусом та церковними можливостями", - підкреслив Турчинов.
Нагадаємо, раніше в СБУ заявили, що інспірування міжконфесійних конфліктів в Україні може стати приводом для відкритого військового вторгнення ЗС РФ в нашу країну.
Співробітники УСБУ у Рівненській області опитали близько двох десятків священиків Сарненьської та Рівненської єпархій УПЦ МП у рамках кримінального провадження, відкритого за фактом державної зради та розпалювання межрелігійної ворожнечі.