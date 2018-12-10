Росія може інспірувати міжконфесійні конфлікти для вторгнення в Україну - СБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. Інспірування міжконфесійних конфліктів в Україні може стати приводом для відкритого військового вторгнення ЗС РФ в нашу країну. Таку думку висловив голова СБУ Василь Грицак, передає УНН із посиланням на прес-службу СБУ.
“Цілеспрямоване інспірування російськими спецслужбами міжконфесійних конфліктів в Україні у поєднанні з провокаціями прямої терористичної дії може стати приводом для відкритого військового вторгнення ЗС РФ в нашу країну”, — зазначив голова СБУ.
Відзначимо, що у рамках продовження інформування громадськості про форми і методи російської агресії Служба безпеки України презентувала серію спеціальних інформаційних буклетів.
“Перші два випуски присвячені терористичній діяльності спецслужб РФ в Україні та використанню Росією у гібридній війні релігійних структур Московського патріархату”, — повідомили у СБУ.
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За даними прес-служби, буклети, які видані українською та англійською мовами, містять спеціальні QR-коди, що надають можливість прямого доступу до компільованої інформації про відповідні факти російської злочинної діяльності як викриті СБ України, так і зібрані громадськими активістами.
Як повідомляв УНН, минулого тижня співробітники СБУ у Рівненській області опитали близько двох десятків священиків Сарненьської та Рівненської єпархій УПЦ МП у рамках кримінального провадження, відкритого за фактом державної зради та розпалювання міжрелігійної ворожнечі.