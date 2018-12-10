Россия может инспирировать межконфессиональные конфликты для вторжения в Украину - СБУ
Киев • УНН
КИЕВ. 10 декабря. УНН. Инспирация межконфессиональных конфликтов в Украине может стать поводом для открытого военного вторжения ВС РФ в нашу страну. Такое мнение высказал председатель СБУ Василий Грицак, передает УНН со ссылкой на пресс-службу СБУ.
"Целенаправленные инспирации российскими спецслужбами межконфессиональных конфликтов в Украине в сочетании с провокациями прямого террористического действия может стать поводом для открытого военного вторжения ВС РФ в нашу страну", - отметил глава СБУ.
Отметим, что в рамках продолжения информирования общественности о формах и методах российской агрессии Служба безопасности Украины презентовала серию специальных информационных буклетов.
"Первые два выпуска посвящены террористической деятельности спецслужб РФ в Украине и использованию Россией в гибридной войне религиозных структур Московского патриархата", - сообщили в СБУ.
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По данным пресс-службы, буклеты, выданные на украинском и английском языках, содержащие специальные QR-коды, которые дают возможность прямого доступа к компилируемой информации о соответствующих фактах российской преступной деятельности как разоблаченных СБ Украины, так и собранных общественными активистами.
Как сообщал УНН, на прошлой неделе сотрудники СБУ в Ровенской области опросили около двух десятков священников Сарненской и Ровенской епархии УПЦ МП в рамках уголовного производства, открытого по факту государственной измены и разжигания межрелигиозной вражды.