Тоннель любви в Ровенской области обозначили новыми указателями

"На новые таблички использовали часть средств, которые поселок получил за победу в конкурсе "Самый невероятный поселок Украины", а это - 50 тысяч гривен. Планируем еще объявить конкурс на креативную фигуру-символ тоннеля у входа в него, но это уже сделаем весной", - отметил заместитель Клеванского поселкового головы Владимир Мокляк.

Тоннель любви - известный в Украине и далеко за пределами туристический объект. Естественный феномен образовался в лесу на пути, которым время от времени ездит грузовой поезд. Он срезал ветви деревьев так, что создал красивый живой тоннель. Туда едут влюбленные, потому что верят, что это место укрепит их отношения.