Тунель кохання на Рівненщині позначили новими вказівниками

“На нові таблички використали частину коштів, які селище отримало за перемогу в конкурсі „Найнеймовірніше селище України“, а це — 50 тисяч гривень. Плануємо ще оголосити конкурс на креативну фігуру-символ тунелю поблизу входу до нього, але це вже зробимо навесні”, — зауважив заступник Клеванського селищного голови Володимир Мокляк.

Тунель кохання — відомий в Україні та далеко за межами туристичний об’єкт. Природній феномен утворився в лісі на колії, якою час-від часу їздить вантажний потяг. Він зрізав гілки дерев так, що створив красивий живий тунель. Туди їдуть закохані, бо вірять, що це місце зміцнить їхні стосунки.