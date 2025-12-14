Туман в Киеве: в ночь на 15 декабря объявлен I уровень опасности

КГГА и Укргидрометцентр предупредили жителей Киева о тумане в ночные и утренние часы 15 декабря, пишет УНН.

Подробности

Видимость ожидается на уровне 200–500 метров, что соответствует I уровню опасности (желтый).

Специалисты призывают водителей быть особенно осторожными:

Снизить скорость движения.

Включить противотуманные фары вместе с ближним светом.

Держать безопасную дистанцию.

Избегать резких маневров.

Пешеходов также призвали быть внимательными и обязательно использовать светоотражающие элементы (фликеры), чтобы быть заметными для водителей в темное время суток и во время тумана.

