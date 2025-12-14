Туман в Киеве: в ночь на 15 декабря объявлен I уровень опасности
Киев • УНН
Киевлян предупредили о тумане в ночные и утренние часы 15 декабря. Видимость ожидается на уровне 200–500 метров, что соответствует I уровню опасности (желтый).
КГГА и Укргидрометцентр предупредили жителей Киева о тумане в ночные и утренние часы 15 декабря, пишет УНН.
Подробности
Видимость ожидается на уровне 200–500 метров, что соответствует I уровню опасности (желтый).
Специалисты призывают водителей быть особенно осторожными:
- Снизить скорость движения.
- Включить противотуманные фары вместе с ближним светом.
- Держать безопасную дистанцию.
- Избегать резких маневров.
Пешеходов также призвали быть внимательными и обязательно использовать светоотражающие элементы (фликеры), чтобы быть заметными для водителей в темное время суток и во время тумана.
