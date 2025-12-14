Туман у Києві: вночі та вранці 15 грудня оголошено I рівень небезпеки
Київ • УНН
Киян попередили про туман у нічні та ранкові години 15 грудня. Видимість очікується на рівні 200–500 метрів, що відповідає I рівню небезпечності (жовтий).
КМДА та Укргідрометцентр попередили мешканців Києва про туман у нічні та ранкові години 15 грудня, пише УНН.
Деталі
Видимість очікується на рівні 200–500 метрів, що відповідає I рівню небезпечності (жовтий).
Фахівці закликають водіїв бути особливо обережними:
- Знизити швидкість руху.
- Увімкнути протитуманні фари разом із ближнім світлом.
- Тримати безпечну дистанцію.
- Уникати різких маневрів.
Пішоходів також закликали бути уважними та обов'язково використовувати світловідбивні елементи (флікери), щоб бути помітними для водіїв у темний час доби та під час туману.
