Туман у Києві: вночі та вранці 15 грудня оголошено I рівень небезпеки

КМДА та Укргідрометцентр попередили мешканців Києва про туман у нічні та ранкові години 15 грудня, пише УНН.

Деталі

Видимість очікується на рівні 200–500 метрів, що відповідає I рівню небезпечності (жовтий).

Фахівці закликають водіїв бути особливо обережними:

Знизити швидкість руху.

Увімкнути протитуманні фари разом із ближнім світлом.

Тримати безпечну дистанцію.

Уникати різких маневрів.

Пішоходів також закликали бути уважними та обов'язково використовувати світловідбивні елементи (флікери), щоб бути помітними для водіїв у темний час доби та під час туману.

Потепління повертається: з 15 грудня в Україні знову очікується типове "зимове тепло" – синоптикиня Діденко