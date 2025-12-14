Туман у Києві: вночі та вранці 15 грудня оголошено I рівень небезпеки

$42.270.00
49.520.00
ukenru
Ексклюзив
12:56 • 10311 перегляди
Тиждень внутрішнього розвороту, надії та нового напрямку: гороскоп на 15–21 грудня
Ексклюзив
14 грудня, 10:14 • 17247 перегляди
В Україні знову почала зʼявлятися вакцина проти грипу
13 грудня, 15:54 • 37409 перегляди
18-річні хлопці, які не стали на облік, автоматично отримають статус призовника - Міноборони
13 грудня, 15:26 • 62654 перегляди
Україна ввела санкції проти майже 700 морських суден “тіньового флоту” рф - Зеленський
13 грудня, 15:01 • 44354 перегляди
білорусь передала Україні 114 цивільних: серед них відомі білоруські опозиціонери та українціPhoto
13 грудня, 13:58 • 41909 перегляди
Зеленський доручив ГУР активізувати роботу для звільнення військовополонених до Нового року
13 грудня, 13:41 • 34344 перегляди
В Україну з білорусі повертаються 5 ув'язнених цивільних - Зеленський
13 грудня, 12:30 • 20445 перегляди
Радники США та України відвідають мирні переговори в Берліні в неділю - dpa
Ексклюзив
13 грудня, 11:00 • 19254 перегляди
Астма поруч: чому хвороба може виникнути раптово і як уберегти себе
13 грудня, 10:39 • 16833 перегляди
13 з 30 російських ракет та 417 з 465 дронів знешкодили над Україною, рф атакувала 4 "Кинджалами"
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
1м/с
94%
753мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Лауреат Нобелівської премії та ще 122 опозиційні діячі: лукашенко звільнив політичних в’язнів14 грудня, 08:06 • 8742 перегляди
Масований удар дронів рф по Одещині: пошкоджені енергетичні та цивільні об’єкти14 грудня, 08:49 • 4414 перегляди
Папа Лев підтвердив готовність відвідати України: Ватикан готує план можливого приїзду 14 грудня, 09:52 • 3492 перегляди
Стрілянина на пляжі у Сіднеї під час Хануки: щонайменше 10 загиблих, десятки поранених14 грудня, 10:28 • 8108 перегляди
Президент заявив, що вступ України в НАТО як гарантію безпеки не підтримали деякі європейські партнери14 грудня, 11:40 • 3970 перегляди
Публікації
Незвичайні рецепти какао, що зігріють у холодні зимові вечориPhoto13 грудня, 16:20 • 42248 перегляди
Як підключити телефон до телевізора: найпростіші способи13 грудня, 12:38 • 50375 перегляди
Топ-10 незабутніх різдвяних хітів, які створюють святковий настрійVideo13 грудня, 08:00 • 46687 перегляди
Pinterest розкрив головні тренди 2026 року: від Glitchy Glam до List Pals12 грудня, 17:56 • 56363 перегляди
Ціни на вершкове масло падають, склади переповнені: що відбувається на молочному ринку України і які прогнози
Ексклюзив
12 грудня, 13:07 • 80720 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Джеффрі Епштайн
Петтері Орпо
Віктор Орбан
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Берлін
Німеччина
Польща
Реклама
УНН Lite
Розлючені фанати в Індії закидали стадіон стільцями та пляшками через короткий захід МессіVideo13 грудня, 11:42 • 22464 перегляди
Від випивки до чорних поясів: п'яного єнота з США підозрюють у пограбуванні магазину карате13 грудня, 11:26 • 24791 перегляди
У США оприлюднили нові фото з маєтку Епштейна, де фігурує ТрампVideo13 грудня, 09:00 • 29597 перегляди
Clair Obscur: Expedition 33 стала грою року The Game Awards 2025: повний список переможцівVideo12 грудня, 12:55 • 64058 перегляди
Нова відеогра Star Wars "Fate of the Old Republic" отримала тизерVideo12 грудня, 10:01 • 44253 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Ракетна система С-400
Дипломатка
С-300

Туман у Києві: вночі та вранці 15 грудня оголошено I рівень небезпеки

Київ • УНН

 • 30 перегляди

Киян попередили про туман у нічні та ранкові години 15 грудня. Видимість очікується на рівні 200–500 метрів, що відповідає I рівню небезпечності (жовтий).

Туман у Києві: вночі та вранці 15 грудня оголошено I рівень небезпеки

КМДА та Укргідрометцентр попередили мешканців Києва про туман у нічні та ранкові години 15 грудня, пише УНН.

Деталі

Видимість очікується на рівні 200–500 метрів, що відповідає I рівню небезпечності (жовтий).

Фахівці закликають водіїв бути особливо обережними:

  • Знизити швидкість руху.
    • Увімкнути протитуманні фари разом із ближнім світлом.
      • Тримати безпечну дистанцію.
        • Уникати різких маневрів.

          Пішоходів також закликали бути уважними та обов'язково використовувати світловідбивні елементи (флікери), щоб бути помітними для водіїв у темний час доби та під час туману.

          Потепління повертається: з 15 грудня в Україні знову очікується типове "зимове тепло" – синоптикиня Діденко 14.12.25, 19:23 • 920 переглядiв

          Степан Гафтко

          Погода та довкілля
          Дорожньо-транспортна пригода
          Укргідрометцентр
          Київська міська державна адміністрація
          Україна