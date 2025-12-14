Fog in Kyiv: Level I danger declared for the night and morning of December 15

$42.270.00
A week of inner turning, hope, and new direction: horoscope for December 15–21
Exclusive
December 14, 10:14 AM • 17340 views
Flu vaccine reappears in Ukraine
December 13, 03:54 PM • 37494 views
18-year-old men who have not registered will automatically receive the status of a conscript - Ministry of Defense
December 13, 03:26 PM • 62735 views
Ukraine imposes sanctions against almost 700 vessels of Russia's "shadow fleet" - Zelenskyy
December 13, 03:01 PM • 44415 views
Belarus handed over 114 civilians to Ukraine: among them well-known Belarusian oppositionists and Ukrainians
December 13, 01:58 PM • 41941 views
Zelenskyy instructed the GUR to intensify efforts to free prisoners of war before the New Year
December 13, 01:41 PM • 34367 views
5 imprisoned civilians return to Ukraine from Belarus - Zelenskyy
December 13, 12:30 PM • 20449 views
US and Ukrainian advisers to attend peace talks in Berlin on Sunday - dpa
Exclusive
December 13, 11:00 AM • 19256 views
Asthma nearby: why the disease can appear suddenly and how to protect yourself
December 13, 10:39 AM • 16833 views
13 out of 30 Russian missiles and 417 out of 465 drones were neutralized over Ukraine, Russia attacked with 4 "Kinzhal" missiles
Popular news
Nobel laureate and 122 other opposition figures: Lukashenka released political prisoners
Massive Russian drone attack on Odesa region: energy and civilian facilities damaged
Pope Leo confirmed his readiness to visit Ukraine: the Vatican is preparing a plan for a possible arrival
Sydney Beach Shooting During Hanukkah: At Least 10 Dead, Dozens Injured
The President stated that Ukraine's accession to NATO as a security guarantee was not supported by some European partners.
Publications
Unusual cocoa recipes to warm you up on cold winter evenings
How to connect your phone to your TV: the easiest ways
Top 10 unforgettable Christmas hits that create a festive mood
Pinterest reveals top trends for 2026: from Glitchy Glam to List Pals
Butter prices are falling, warehouses are overflowing: what is happening in the Ukrainian dairy market and what are the forecasts?
Exclusive
December 12, 01:07 PM • 80769 views
UNN Lite
Angry fans in India pelted stadium with chairs and bottles over Messi's brief appearance
From booze to black belts: Drunk raccoon from US suspected of robbing karate store
New photos from Epstein's estate featuring Trump released in the US
Clair Obscur: Expedition 33 became The Game Awards 2025 Game of the Year: full list of winners
New Star Wars video game "Fate of the Old Republic" gets a teaser
Fog in Kyiv: Level I danger declared for the night and morning of December 15

Kyiv • UNN

 • 42 views

Kyiv residents were warned about fog during the night and morning hours of December 15. Visibility is expected to be 200–500 meters, which corresponds to Level I danger (yellow).

Fog in Kyiv: Level I danger declared for the night and morning of December 15

The Kyiv City State Administration and Ukrhydrometcenter warned Kyiv residents about fog in the night and morning hours of December 15, writes UNN.

Details

Visibility is expected to be 200–500 meters, which corresponds to the first level of danger (yellow).

Experts urge drivers to be especially careful:

  • Reduce speed.
    • Turn on fog lights along with low beam headlights.
      • Maintain a safe distance.
        • Avoid sudden maneuvers.

          Pedestrians were also urged to be attentive and to use reflective elements (flickers) to be visible to drivers in the dark and during fog.

          Warming returns: from December 15, typical "winter warmth" is again expected in Ukraine - forecaster Didenko14.12.25, 19:23 • 930 views

          Stepan Haftko

          Weather and environment
          Road traffic accident
          Ukrhydrometcenter
          Kyiv City State Administration
          Ukraine