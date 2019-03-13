ЦИК утвердила сметы двух избирательных округов на более 11 млн грн

"Комиссия утвердила единые сметы расходов окружных избирательных комиссий по выборам президента Украины 2 территориальных избирательных округов для подготовки и проведения очередных выборов президента Украины на общую сумму 11 млн 529 тыс. 594 гривны", - говорится в сообщении.

Таким образом, по состоянию на сегодня ЦИК утвердила единые сметы расходов ОИК 192 территориальных избирательных округов для подготовки и проведения выборов президента.

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Напомним, ЦИК зарегистрировала доверенных лиц трех кандидатов в президенты Украины.

Как сообщал УНН, в заграничном округе образовали 101 участковую избирательную комиссию.