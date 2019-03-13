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ЦИК утвердила сметы двух избирательных округов на более 11 млн грн

Киев • УНН

 • 11985 просмотра

КИЕВ. 13 марта. УНН. Центральная избирательная комиссия утвердила единые сметы расходов окружных избирательных комиссий двух территориальных избирательных округов на сумму более 11 млн грн. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ЦИК.

ЦИК утвердила сметы двух избирательных округов на более 11 млн грн

"Комиссия утвердила единые сметы расходов окружных избирательных комиссий по выборам президента Украины 2 территориальных избирательных округов для подготовки и проведения очередных выборов президента Украины на общую сумму 11 млн 529 тыс. 594 гривны", - говорится в сообщении.

Таким образом, по состоянию на сегодня ЦИК утвердила единые сметы расходов ОИК 192 территориальных избирательных округов для подготовки и проведения выборов президента.

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Напомним, ЦИК зарегистрировала доверенных лиц трех кандидатов в президенты Украины.

Как сообщал УНН, в заграничном округе образовали 101 участковую избирательную комиссию.

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