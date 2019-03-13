ЦВК затвердила кошториси двох виборчих округів на понад 11 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. Центральна виборча комісія затвердила єдині кошториси видатків окружних виборчих комісій двох територіальних виборчих округів на суму понад 11 млн грн. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ЦВК.
"Комісія затвердила єдині кошториси видатків окружних виборчих комісій з виборів президента України 2 територіальних виборчих округів для підготовки та проведення чергових виборів президента України на загальну суму 11 млн 529 тис. 594 гривні", - сказано в повідомленні.
Таким чином, станом на сьогодні ЦВК затвердила єдині кошториси видатків ОВК 192 територіальних виборчих округів для підготовки та проведення виборів президента.
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Нагадаємо, ЦВК зареєструвала довірених осіб трьох кандидатів у президенти України.
Як повідомляв УНН, у закордонному окрузі утворили 101 дільничну виборчу комісію.