ЦИК зарегистрировала доверенных лиц шестерых кандидатов в президенты
Киев • УНН
КИЕВ. 21 февраля. УНН. Центральная избирательная комиссия зарегистрировала доверенных лиц шестерых кандидатов на пост президента Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Комиссии.
"ЦИК зарегистрировала доверенных лиц кандидата на пост президента Украины Новака А.Я. на очередных выборах президента Украины Полуэктова Ю.Е., Серого М.И., Солтиса Я.Ф., Хому А.С. в едином общегосударственном избирательном округе", - говорится в сообщении.
Кроме того, Комиссия зарегистрировала доверенных лиц кандидата Кривенко В.Н. в 26 территориальных избирательных округах.
Зарегистрировано доверенных лиц Деревянко Ю.Б. в 38 ТИО, доверенных лиц кандидата Вилкула А.Ю. в 27 ТИО, доверенное лицо Тимошенко Ю.В. в ТИО № 105, доверенных лиц кандидата Бойко Ю.А. в 51 ТИО.
В то же время, Комиссия отменила регистрацию доверенного лица кандидата Бойко Ю.А. в ТИО № 77 и зарегистрировала вместо нее другую.
Ранее сообщалось, что ЦИК зарегистрировала доверенных лиц 7 кандидатов в президенты.
Напомним, ЦИК зарегистрировала 348 официальных наблюдателей на выборах президента Украины от международных организаций и иностранных государств.