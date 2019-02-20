ЦВК зареєструвала довірених осіб семи кандидатів в президенти

ЦВК зареєструвала довірених осіб кандидата на пост президента України Мураєва Є.В. у 38 територіальних виборчих округах.



ЦВК зареєструвала довірених осіб кандидата на пост президента України Смешка І.П. на чергових виборах президента України Прокоф’єва Ю.М. та Кабаненка І.В. в єдиному загальнодержавному виборчому окрузі.



Також ЦВК зареєструвала довірену особу кандидата на пост президента України Балашова Г.В. на чергових виборах Президента України Філімоненка В.К. в єдиному загальнодержавному виборчому окрузі та довірених осіб у 34 ТВО.



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Окрім того, зареєстровано довірених осіб кандидата на пост президента України Зеленського В.О. у 30 ТВО.



Зареєстровано довірених осіб кандидата на пост президента України Ляшка О.В. у 4 ТВО.



Комісія зареєструвала довірену особу кандидата на пост президента України Богомолець О.В. на чергових виборах Президента України Голубовську О.А. в єдиному загальнодержавному виборчому окрузі та довірених осіб у 35 ТВО.



Також зареєстровано довірених осіб кандидата на пост президента України Тарути С.О. у 128 ТВО.



Окрім того, Комісія зареєструвала офіційного спостерігача від кандидата на пост президента України Ляшка О.В. на чергових виборах президента України в закордонному виборчому окрузі.



Як повідомляв УНН, на рахунок ЦВК надійшло 112,5 млн грн від кандидатів у президенти.