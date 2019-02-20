Зеленський лідер передвиборчої кампанії, у Тимошенко і Порошенка шанси рівні - опитування

Серед кандидатів на президентську посаду лідером є В. Зеленський — серед усіх респондентів за нього збираються проголосувати 17,5% (серед тих, хто має намір брати участь у виборах — 19%). Приблизно рівні шанси вийти до другого туру виборів мають П. Порошенко (відповідно 13,1% і 16,8%) і Ю. Тимошенко (відповідно 11,5% і 13,8%). За А. Гриценка мають намір проголосувати 5,9% усіх респондентів і 7,3% тих, хто прийде на вибори, за Ю. Бойка — 6,3% і 7,1%, відповідно; за О. Ляшка — 4,3% і 4,8%, відповідно. Кожен з інших кандидатів набирає менше 3%.



Довідка УНН: Загальнонаціональне дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 7 по 14 лютого 2019 року в усіх регіонах України за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей. Опитано 2016 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.



Як повідомляв УНН, на рахунок ЦВК надійшло 112,5 млн грн від кандидатів у президенти.



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