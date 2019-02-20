Зеленский лидер предвыборной кампании, у Тимошенко и Порошенко шансы равны - опрос

Среди кандидатов на президентский пост лидирует В. Зеленский - среди всех респондентов за него собираются проголосовать 17,5% (среди тех, кто намерен участвовать в выборах - 19%). Примерно равные шансы выйти во второй тур выборов имеют Порошенко (соответственно 13,1% и 16,8%) и Ю. Тимошенко (соответственно 11,5% и 13,8%). По А. Гриценко намерены проголосовать 5,9% всех респондентов и 7,3% тех, кто придет на выборы, за Ю. Бойко - 6,3% и 7,1%, соответственно; по А. Ляшко - 4,3% и 4,8% соответственно. Каждый из остальных кандидатов набирает менее 3%.



Справка УНН: Общенациональное исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 7 по 14 февраля 2019 во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошено 2016 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.



Как сообщал УНН, на счет ЦИК поступило 112 500 000 грн от кандидатов в президенты.



Как сообщал УНН, в бюллетене 31 марта 2019 украинцы увидят 44 фамилии.