ЦИК зарегистрировала доверенных лиц семи кандидатов в президенты

ЦИК зарегистрировала доверенных лиц кандидата на пост президента Украины Мураева Е.В. в 38 территориальных избирательных округах.



ЦИК зарегистрировала доверенных лиц кандидата на пост президента Украины Смешко И.П. на очередных выборах Президента Украины Прокофьева Ю.М. и Кабаненко И.В. в едином общегосударственном избирательном округе.



Также ЦИК зарегистрировала доверенное лицо кандидата на пост президента Украины Балашова Г.В. на очередных выборах Президента Украины Филимоненко В.К. в едином общегосударственном избирательном округе и доверенных лиц в 34 ТИО.



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Кроме того, зарегистрировано доверенных лиц кандидата на пост президента Украины Зеленского В.А. в 30 ТИО.



Зарегистрировано доверенных лиц кандидата на пост президента Украины Ляшко О.В. в 4 ТИО.



Комиссия зарегистрировала доверенное лицо кандидата на пост президента Украины Богомолец О.В. на очередных выборах Президента Украины Голубовскую А.А. в едином общегосударственном избирательном округе и доверенных лиц в 35 ТИО.



Также зарегистрировано доверенных лиц кандидата на пост президента Украины Таруты С.А. в 128 ТИО.



Кроме того, Комиссия зарегистрировала официального наблюдателя от кандидата на пост президента Украины Ляшко О.В. на очередных выборах президента Украины в заграничном избирательном округе.



Как сообщал УНН, на счет ЦИК поступило 112 500 000 грн от кандидатов в президенты.