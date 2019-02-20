ЦВК зареєструвала 348 спостерігачів від міжнародних організацій

Зокрема ЦВК зареєструвала 23 спостерігачів від 2 громадських організацій у закордонному виборчому окрузі та 41 спостерігача від Українського Конґресового Комітету Америки і фонду "Міжнародна комісія з прав людини".

Окрім того, Комісія затвердила порядок передачі виборчим комісіям бюлетенів та встановила форми документів, необхідних для забезпечення такої передачі.

Нагадаємо, ЦВК зареєструвала довірених осіб сімох кандидатів в президенти.

Нагадаємо, Центральна виборча комісія завершила реєстрацію кандидатів на вибори Президента України. У бюлетені 31 березня 2019 року українці побачать 44 прізвища.