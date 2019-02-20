ЦИК зарегистрировала 348 наблюдателей от международных организаций
Киев • УНН
КИЕВ. 20 февраля. УНН. На сегодняшний день Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 348 официальных наблюдателей на очередных выборах президента Украины от международных организаций и иностранных государств. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ЦИК.
В частности ЦИК зарегистрировала 23 наблюдателей от 2 общественных организаций в заграничном избирательном округе и 41 наблюдателя от Украинского Комитета Конгресса Америки и фонда "Международная комиссия по правам человека".
Кроме того, Комиссия утвердила порядок передачи избирательным комиссиям бюллетеней и установила формы документов, необходимых для обеспечения такой передачи.
Напомним, ЦИК зарегистрировала доверенных лиц семерых кандидатов в президенты.
Напомним, Центральная избирательная комиссия завершила регистрацию кандидатов на выборы Президента Украины. В бюллетене 31 марта 2019 украинцы увидят 44 фамилии.