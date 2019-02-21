ЦВК зареєструвала довірених осіб шістьох кандидатів у президенти
Київ • УНН
КИЇВ. 21 лютого. УНН. Центральна виборча комісія зареєструвала довірених осіб шістьох кандидатів на пост президента України. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Комісії.
"ЦВК зареєструвала довірених осіб кандидата на пост президента України Новака А.Я. на чергових виборах президента України Полуектова Ю.Є., Сірого М.І., Солтиса Я.Ф., Хому А.С. в єдиному загальнодержавному виборчому окрузі", - йдеться в повідомленні.
Крім того, Комісія зареєструвала довірених осіб кандидата Кривенка В.М. у 26 територіальних виборчих округах.
Зареєстровано довірених осіб Дерев’янка Ю.Б. у 38 ТВО, довірених осіб кандидата Вілкула О.Ю. у 27 ТВО, довірену особу Тимошенко Ю.В. у ТВО № 105, довірених осіб кандидата Бойка Ю.А. у 51 ТВО.
Водночас, Комісія скасувала реєстрацію довіреної особи кандидата Бойка Ю.А. у ТВО № 77 та зареєструвала замість неї іншу.
Раніше повідомлялося, що ЦВК зареєструвала довірених осіб 7 кандидатів в президенти.
Нагадаємо, ЦВК зареєструвала 348 офіційних спостерігачів на виборах президента України від міжнародних організацій та іноземних держав.