ЦИК запустила "клонов" на мажоритарные округа кандидатов ЗЕ

На нашествие однофамильцев пожаловался кандидат от партии “Слуга народа” по 94-у округу (Обухов, Киевская область) журналист Александр Дубинский. По его округу зарегистрированы сразу несколько Дубинских. Дубинский Вадим Владимирович, Дубинский Алексей Петрович и Дубинский Максим Николаевич.

При чем последний проявил особый креатив и указал себя “руководителем проекта” в частном предприятии “Слуга народа”, чтоб избирателю было сложнее найти в бюллетене истинного ЗЕ-представителя.

Похожая ситуация и на округе № 209 (Нежин, Черниговская область). Тут баллотируются сразу несколько “тяжеловесов”: скандально известный фигурант дела об уничтожении ГП “Радиопередающий центр” в Броварах Анатолий Гунько, который идет от партии “Батькивщина”, и ныне действующий депутат от “Народного фронта” Александр Кодола. Ни у одного из них клона нет. Он появился опять-таки у кандидата от “Слуги народа” Валерия Зуба.

К нему приставили некого Григория Зуба из Кировоградской области. Трудится он воспитателем в кировоградской школе-интернате. А разделяют его от округа в Нежине как минимум 400 км.

Технология по запуску клонов на выборах - старая и не эффективная, комментирует политолог Кирилл Сазонов. Она применяется с целью оттянуть голоса у конкурента, уточнил он.

"Она никогда не давала большого эффекта, но на уровне 1-2% она позволяет оттянуть голоса у конкурента. Мы видели это и по Юрию Тимошенко на президентских выборах, и сегодня видим по однофамильцам, которые идут по округам.

Выборы назначены на лето, многие в отпусках, и ценность каждого голоса - очень высока", - рассказал политолог.