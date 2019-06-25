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ЦВК запустила "клонів" на мажоритарні округи кандидатів ЗЕ

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 червня. УНН. Традиційно для виборчих кампаній в Україні, Центральна виборча комісія України і цього разу продовжила реєструвати клонів на мажоритарних округах, повідомляє УНН.

ЦВК запустила "клонів" на мажоритарні округи кандидатів ЗЕ

На навалу людей зі співзвучним прізвищем поскаржився кандидат від партії "Слуга народу" по 94-му округу (Обухів, Київська область) журналіст Олександр Дубінський. У його окрузі зареєстровані відразу кілька Дубинських. Дубинський Вадим Володимирович, Дубинський Олексій Петрович і Дубинський Максим Миколайович.

При чому останній проявив особливий креатив і вказав себе "керівником проекту" у приватному підприємстві "Слуга народу", щоб виборцю було складніше знайти в бюлетені істинного ЗЕ-представника.

Схожа ситуація і на окрузі № 209 (Ніжин, Чернігівська область). Тут балотуються відразу кілька "важковаговиків": скандально відомий фігурант справи про знищення ДП "Радіопередавальний центр" в Броварах Анатолій Гунько, який йде від партії "Батьківщина", і нині діючий депутат від "Народного фронту" Олександр Кодола. У жодного з них клону немає. Він з'явився знову-таки у кандидата від "Слуги народу" Валерія Зуба.

До нього приставили якогось Григорія Зуба з Кіровоградської області. Працює він вихователем в кіровоградській школі-інтернаті. А відділяють його від округу в Ніжині щонайменше 400 км.

Технологія із запуску клонів на виборах - стара і не ефективна, коментує політолог Кирило Сазонов. Вона застосовується з метою відтягнути голоси у конкурента, уточнив він.

"Вона ніколи не давала великого ефекту, але на рівні 1-2% вона дозволяє відтягнути голоси у конкурента. Ми бачили це і по Юрію Тимошенку на президентських виборах, і сьогодні бачимо по тезках, які йдуть по округах.

Вибори призначені на літо, багато людей у відпустках, і цінність кожного голосу - дуже висока", - розповів політолог.

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