ЦВК запустила "клонів" на мажоритарні округи кандидатів ЗЕ
Київ • УНН
КИЇВ. 25 червня. УНН. Традиційно для виборчих кампаній в Україні, Центральна виборча комісія України і цього разу продовжила реєструвати клонів на мажоритарних округах, повідомляє УНН.
На навалу людей зі співзвучним прізвищем поскаржився кандидат від партії "Слуга народу" по 94-му округу (Обухів, Київська область) журналіст Олександр Дубінський. У його окрузі зареєстровані відразу кілька Дубинських. Дубинський Вадим Володимирович, Дубинський Олексій Петрович і Дубинський Максим Миколайович.
При чому останній проявив особливий креатив і вказав себе "керівником проекту" у приватному підприємстві "Слуга народу", щоб виборцю було складніше знайти в бюлетені істинного ЗЕ-представника.
Схожа ситуація і на окрузі № 209 (Ніжин, Чернігівська область). Тут балотуються відразу кілька "важковаговиків": скандально відомий фігурант справи про знищення ДП "Радіопередавальний центр" в Броварах Анатолій Гунько, який йде від партії "Батьківщина", і нині діючий депутат від "Народного фронту" Олександр Кодола. У жодного з них клону немає. Він з'явився знову-таки у кандидата від "Слуги народу" Валерія Зуба.
До нього приставили якогось Григорія Зуба з Кіровоградської області. Працює він вихователем в кіровоградській школі-інтернаті. А відділяють його від округу в Ніжині щонайменше 400 км.
Технологія із запуску клонів на виборах - стара і не ефективна, коментує політолог Кирило Сазонов. Вона застосовується з метою відтягнути голоси у конкурента, уточнив він.
"Вона ніколи не давала великого ефекту, але на рівні 1-2% вона дозволяє відтягнути голоси у конкурента. Ми бачили це і по Юрію Тимошенку на президентських виборах, і сьогодні бачимо по тезках, які йдуть по округах.
Вибори призначені на літо, багато людей у відпустках, і цінність кожного голосу - дуже висока", - розповів політолог.