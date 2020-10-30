ЦИК: уже установлены результаты выборов депутатов 64 местных советов и 84 сельских, поселковых, городских голов

"По информации, поступившей в Секретариат Центральной избирательной комиссии от территориальных избирательных комиссий и размещена на официальном веб-сайте ЦИК, по состоянию на 16:00 30 октября 2020 года установлены результаты местных выборов по выборам депутатов 64 местных советов (8 - городских, 15 - поселковых, 41 - сельский) в 23 регионах. Кроме того, признаны избранными 84 голов (20 - городских, 17 - поселковых, 47 - сельских) также в 23 областях", - говорится в сообщении.

Как сообщили в ЦИК, на всех избирательных участках завершен процесс подсчета голосов избирателей и составления соответствующих протоколов УИК. Почти все участковые избирательные комиссии передали эти протоколы вместе с другой избирательной документацией в сельских, поселковых и городских ТИК. Этот процесс продолжается только в 2 регионах, в менее 0,2% участковых избирательных комиссий от общего количества образованных: в Винницкой области - 30 УИК, а также в Одесской области - 27 УИК (только по подсчету голосов избирателей по выборам депутатов районного и областного совета).

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"Вместе с тем на сегодня продолжаются процессы уточнения протоколов о подсчете голосов избирателей отдельных УИК и проведения повторного подсчета голосов избирателей отдельными территориальными избирательными комиссиями на основании соответствующих решений.

Также происходит передача протоколов об итогах голосования по выборам депутатов районных и областных советов от ТИК территориальных общин (сельских, поселковых, городских) в районные и областные территориальные избирательные комиссии", - сообщили в ЦИК.

Так, по данным пресс-службы, во всех регионах Украины районные ТИК приняли 682 таких протокола, составляет более 45,4% от общего количества протоколов, которые должны быть получены. В свою очередь областные ТИК приняли 503 протоколы (более 36,8%).

Напоминаем, результаты выборов депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских голов должны быть установлены не позднее чем на двенадцатый день после дня голосования, то есть до 6 ноября 2020 года включительно.