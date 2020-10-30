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ЦВК: вже встановлені результати виборів депутатів 64 місцевих рад та 84 сільських, селищних, міських голів

ЦВК: вже встановлені результати виборів депутатів 64 місцевих рад та 84 сільських, селищних, міських голів

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Станом на 16:00 30 жовтня 2020 року встановлено результати місцевих виборів з виборів депутатів 64 місцевих рад у 23 регіонах. Окрім того, визнано обраними 84 голів також у 23 областях, передає УНН із посиланням на пресслужбу ЦВК.

"За інформацією, яка надійшла до Секретаріату Центральної виборчої комісії від територіальних виборчих комісій та розміщена на офіційному вебсайті ЦВК, станом на 16:00 30 жовтня 2020 року встановлено результати місцевих виборів з виборів депутатів 64 місцевих рад (8 – міських, 15 – селищних, 41 – сільської) у 23 регіонах. Окрім того, визнано обраними 84 голів (20 – міських, 17 – селищних, 47 – сільських) також у 23 областях", - йдеться у повідомленні.

Як повідомили у ЦВК, на всіх виборчих дільницях завершено процес підрахунку голосів виборців та складання відповідних протоколів ДВК. Майже всі дільничні виборчі комісії передали ці протоколи разом з іншою виборчою документацією до сільських, селищних і міських ТВК. Цей процес продовжується тільки у 2 регіонах, у менше ніж 0,2 % дільничних виборчих комісій від загальної кількості утворених: у Вінницькій області – 30 ДВК, а також в Одеській області – 27 ДВК (лише щодо підрахунку голосів виборців з виборів депутатів районної та обласної ради).

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"Разом з тим станом на сьогодні тривають процеси уточнення протоколів про підрахунок голосів виборців окремих ДВК та проведення повторного підрахунку голосів виборців окремими територіальними виборчими комісіями на підставі відповідних рішень.

Також відбувається передача протоколів про підсумки голосування з виборів депутатів районних та обласних рад від ТВК територіальних громад (сільських, селищних, міських) до районних та обласних територіальних виборчих комісій", - повідомили у ЦВК.

Так, за даними пресслужби, у всіх регіонах України районні ТВК прийняли 682 таких протоколи, що становить понад 45,4 % від загальної кількості протоколів, які мають бути отримані. Своєю чергою обласні ТВК прийняли 503 протоколи (понад 36,8 %).

Нагадуємо, результати виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів мають бути встановлені не пізніш як на дванадцятий день після дня голосування, тобто до 6 листопада 2020 року включно.

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