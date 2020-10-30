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Другий тур виборів у деяких громадах може відбутися на початку грудня - ОПОРА

Другий тур виборів у деяких громадах може відбутися на початку грудня - ОПОРА

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Другий тур виборів у деяких громадах може відбутися наприкінці листопада, або в перший тиждень грудня. Про це у відеозверненні на Facebook повідомила координаторка громадянської мережі ОПОРА Ольга Айвазовська, передає УНН.

“Коли ж відбудеться так званий другий тур в громадах від 75 тисяч виборців… Залежно від того, коли ТВК встановить результати першого туру голосування, залежить і те, коли відбудеться повторне голосування. І ці дати в різних громадах можуть бути різними”, - сказала Айвазовська.

Зазначається, що це можуть бути дати 15, 22 та 29 листопада.

“Це не означає, що жоден з конкурентів не почне певні судові процеси, які будуть затягувати встановлення результатів. І для цього є певні терміни, визначені в законі. Перш за все, це до 5 днів на оскарження рішення ТВК кандидатами. Суд в кращому випадку прийматиме рішення до 2 днів, але у нас ще є апеляція – плюс два дні. Тому дійсно, повторне голосування в найбільш конфліктних громадах може відбутися в першу неділю грудня”, - додала Айвазовська.

Нагадаємо, станом на 30 жовтня, з початку виборчого процесу на місцевих виборах в Україні було відкрито 967 кримінальних проваджень.

Як повідомляв УНН раніше, кандидати від партії "Слуга народу" виходять у другий тур мерських виборів у двох містах – Нікополі та Ужгороді.

Українські Національні Новини

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