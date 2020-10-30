Второй тур выборов в некоторых общинах может состояться в начале декабря - ОПОРА
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН. Второй тур выборов в некоторых общинах может состояться в конце ноября, или в первую неделю декабря. Об этом в видеообращении на Facebook сообщила координатор гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская, передает УНН.
"Когда же произойдет так называемый второй тур в общинах от 75 тысяч избирателей... В зависимости от того, когда ТИК установит результаты первого тура голосования, зависит и то, когда состоится повторное голосование. И эти даты в разных общинах могут быть разными", - сказала Айвазовская.
Отмечается, что это могут быть даты 15, 22 и 29 ноября.
"Это не означает, что ни один из конкурентов не начнет определенные судебные процессы, которые будут затягивать установление результатов. И для этого есть определенные сроки, определенные в законе. Прежде всего, это до 5 дней на обжалование решения ТИК кандидатами. Суд в лучшем случае будет принимать решение до 2 дней, но у нас еще есть апелляция - плюс два дня. Поэтому действительно, повторное голосование в наиболее конфликтных общинах может состояться в первое воскресенье декабря", - добавила Айвазовская.
Напомним, по состоянию на 30 октября, с начала избирательного процесса на местных выборах в Украине было открыто 967 уголовных производств.
Как сообщал УНН ранее, кандидаты от партии "Слуга народа" выходят во второй тур мэрских выборов в двух городах - Никополе и Ужгороде.