ЦИК отказалась регистрировать кандидатом в нардепы Клюева
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июня. УНН. Центральная избирательная комиссия отказалась регистрировать Клюева А.П., выдвинутого Либеральной партией Украины, кандидатом в нардепы, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ЦИК.
"... отказано в регистрации кандидата в народные депутаты Украины Клюева А.П., выдвинутого Либеральной партией Украины, в ОВО № 46", - говорится в сообщении.
Кроме того, по данным ЦИК, отказано в регистрации 17 кандидатов в народные депутаты Украины, выдвинутых в порядке самовыдвижения, в ОВО, а именно: Покотиловой А.И. - в ОВО № 13, Курячего М.В. - в ОВО № 25, Циганчук Н.А. - в ОВО № 62, Кириченко С.И. - в ОВО № 77, Грабаря В.М. - в ОВО № 79, Кузьмина Р.Б. - в ОВО № 101, Парасюка В.З. - в ОВО № 122, Турка А.Н. - в ОВО № 126, Корнацкого А.А. - в ОВО № 132, Ивойловой А.А., Казакова Е.Ю., Лысак Г. М. - в ОВО № 153, Первого В.В. - в ОВО № 218, Третьякова Е.В., Третьякова П.В. - в ОВО № 219, Деркача Е.В. - в ОВО № 221, Шоломицкого В.В. - в ОВО № 222.
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Ранее СМИ сообщали, что экс-депутат от Партии регионов и экс-глава АП Януковича Андрей Клюев баллотируется в Верховную Раду на мажоритарном округе в Донецкой области.
Но председатель Либерально-демократической партии Украины Яков Гольденберг опровергал сообщения СМИ о том, что съезд партии выдвинул кандидатом в депутаты ВР Андрея Клюева.
Как сообщал УНН, Клюев подозревается в завладении в период с мая 2010 года - апрель 2011 государственным имуществом путем злоупотребления своим служебным положением, совершенным по предварительному сговору группой лиц, повторно и в особо крупных размерах (часть 5 статьи 191 УК).